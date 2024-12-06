https://ria.ru/20241206/putin-1987743578.html

Путин заявил, что все планы развития Союзного государства реализуются

Путин заявил, что все планы развития Союзного государства реализуются - РИА Новости, 06.12.2024

Путин заявил, что все планы развития Союзного государства реализуются

Москва и Минск успешно реализуют планы развития Союзного государства в ключевых сферах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:33

2024-12-06T15:33

2024-12-06T15:33

союзное государство

минск

россия

москва

владимир путин

белоруссия

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Москва и Минск успешно реализуют планы развития Союзного государства в ключевых сферах, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в пятницу прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. "В целом, успешно реализуются решения высшего госсовета об основных направлениях взаимодействия в Союзном государстве на период 2024-2026 годов. Речь идет о масштабных совместных проектах и мероприятиях в ключевых сферах: промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, культуре и информационной политике", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске. Президент отметил, что наука и образование также стоят в центре внимания. Восьмого декабря 1999 года Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства, которым декларируется образование Союзного государства как нового этапа в единении народов двух стран в демократическое правовое государство. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.

https://ria.ru/20241206/putin-1987736714.html

https://ria.ru/20241206/sg-1987740775.html

минск

россия

москва

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

минск, россия, москва, владимир путин, белоруссия