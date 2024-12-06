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Путин заявил, что все планы развития Союзного государства реализуются - РИА Новости, 06.12.2024
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Союзное государство
 
15:33 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/putin-1987743578.html
Путин заявил, что все планы развития Союзного государства реализуются
Путин заявил, что все планы развития Союзного государства реализуются - РИА Новости, 06.12.2024
Путин заявил, что все планы развития Союзного государства реализуются
Москва и Минск успешно реализуют планы развития Союзного государства в ключевых сферах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:33
2024-12-06T15:33
союзное государство
минск
россия
москва
владимир путин
белоруссия
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Москва и Минск успешно реализуют планы развития Союзного государства в ключевых сферах, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в пятницу прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. "В целом, успешно реализуются решения высшего госсовета об основных направлениях взаимодействия в Союзном государстве на период 2024-2026 годов. Речь идет о масштабных совместных проектах и мероприятиях в ключевых сферах: промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, культуре и информационной политике", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске. Президент отметил, что наука и образование также стоят в центре внимания. Восьмого декабря 1999 года Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства, которым декларируется образование Союзного государства как нового этапа в единении народов двух стран в демократическое правовое государство. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.
https://ria.ru/20241206/putin-1987736714.html
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минск, россия, москва, владимир путин, белоруссия
Союзное государство, Минск, Россия, Москва, Владимир Путин, Белоруссия
Путин заявил, что все планы развития Союзного государства реализуются

Путин: Москва и Минск успешно реализуют все планы развития Союзного государства

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Москва и Минск успешно реализуют планы развития Союзного государства в ключевых сферах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Путин рассказал о промышленном сотрудничестве с Белоруссией
Вчера, 15:09
«
"В целом, успешно реализуются решения высшего госсовета об основных направлениях взаимодействия в Союзном государстве на период 2024-2026 годов. Речь идет о масштабных совместных проектах и мероприятиях в ключевых сферах: промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, культуре и информационной политике", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.
Президент отметил, что наука и образование также стоят в центре внимания.
Восьмого декабря 1999 года Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства, которым декларируется образование Союзного государства как нового этапа в единении народов двух стран в демократическое правовое государство. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.
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Песков назвал Союзное государство самой продвинутой формой интеграции
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Союзное государствоМинскРоссияМоскваВладимир ПутинБелоруссия
 
 
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