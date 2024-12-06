Путин заявил, что ждет Лукашенко на неформальном саммите СНГ
Путин заявил, что ждет Лукашенко на неформальном саммите СНГ 25-26 декабря
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии фотографирования перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии фотографирования перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко 25-26 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите Содружества Независимых Государств.
Ранее президент России Владимир Путин в пятницу прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.
"И, конечно же, надеюсь увидеться с Александром Григорьевичем 25-26 декабря в Санкт-Петербурге на традиционной уже, неформальной встрече лидеров СНГ и на сессии Высшего Евразийского экономического совета", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.
Восьмого декабря 1999 года Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства, которым декларируется образование Союзного государства как нового этапа в единении народов двух стран в демократическое правовое государство. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.