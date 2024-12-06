https://ria.ru/20241206/putin-1987738952.html

Путин заявил, что ждет Лукашенко на неформальном саммите СНГ

Путин заявил, что ждет Лукашенко на неформальном саммите СНГ - РИА Новости, 06.12.2024

Путин заявил, что ждет Лукашенко на неформальном саммите СНГ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко 25-26 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите Содружества... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:15

2024-12-06T15:15

2024-12-06T15:31

санкт-петербург

снг

россия

белоруссия

владимир путин

день победы

александр лукашенко

союзное государство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987727937_0:51:3462:1998_1920x0_80_0_0_07ef11b671fa32f8c0dcc26a93d99a80.jpg

МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко 25-26 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите Содружества Независимых Государств.Ранее президент России Владимир Путин в пятницу прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства."И, конечно же, надеюсь увидеться с Александром Григорьевичем 25-26 декабря в Санкт-Петербурге на традиционной уже, неформальной встрече лидеров СНГ и на сессии Высшего Евразийского экономического совета", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.Восьмого декабря 1999 года Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства, которым декларируется образование Союзного государства как нового этапа в единении народов двух стран в демократическое правовое государство. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.

https://ria.ru/20241206/parad-1987739040.html

санкт-петербург

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, снг, россия, белоруссия, владимир путин, день победы, александр лукашенко