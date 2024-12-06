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Путин заявил, что ждет Лукашенко на неформальном саммите СНГ - РИА Новости, 06.12.2024
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Союзное государство
 
15:15 06.12.2024 (обновлено: 15:31 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/putin-1987738952.html
Путин заявил, что ждет Лукашенко на неформальном саммите СНГ
Путин заявил, что ждет Лукашенко на неформальном саммите СНГ - РИА Новости, 06.12.2024
Путин заявил, что ждет Лукашенко на неформальном саммите СНГ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко 25-26 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите Содружества... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:15
2024-12-06T15:31
санкт-петербург
снг
россия
белоруссия
владимир путин
день победы
александр лукашенко
союзное государство
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко 25-26 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите Содружества Независимых Государств.Ранее президент России Владимир Путин в пятницу прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства."И, конечно же, надеюсь увидеться с Александром Григорьевичем 25-26 декабря в Санкт-Петербурге на традиционной уже, неформальной встрече лидеров СНГ и на сессии Высшего Евразийского экономического совета", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.Восьмого декабря 1999 года Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства, которым декларируется образование Союзного государства как нового этапа в единении народов двух стран в демократическое правовое государство. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.
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санкт-петербург, снг, россия, белоруссия, владимир путин, день победы, александр лукашенко
Санкт-Петербург, СНГ, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, День Победы, Александр Лукашенко, Союзное государство
Путин заявил, что ждет Лукашенко на неформальном саммите СНГ

Путин заявил, что ждет Лукашенко на неформальном саммите СНГ 25-26 декабря

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии фотографирования перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии фотографирования перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии фотографирования перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко 25-26 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите Содружества Независимых Государств.
Ранее президент России Владимир Путин в пятницу прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.
"И, конечно же, надеюсь увидеться с Александром Григорьевичем 25-26 декабря в Санкт-Петербурге на традиционной уже, неформальной встрече лидеров СНГ и на сессии Высшего Евразийского экономического совета", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.
Восьмого декабря 1999 года Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства, которым декларируется образование Союзного государства как нового этапа в единении народов двух стран в демократическое правовое государство. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Союзное государствоСанкт-ПетербургСНГРоссияБелоруссияВладимир ПутинДень ПобедыАлександр Лукашенко
 
 
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