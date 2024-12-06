https://ria.ru/20241206/putin-1987737823.html

Путин оценил сотрудничество с Белоруссий в сферах обороны и безопасности

Путин оценил сотрудничество с Белоруссий в сферах обороны и безопасности - РИА Новости, 06.12.2024

Путин оценил сотрудничество с Белоруссий в сферах обороны и безопасности

Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество в сфере обороны и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:13

2024-12-06T15:13

2024-12-06T15:25

россия

белоруссия

владимир путин

безопасность

минск

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество в сфере обороны и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу в Минске принимает участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченного к 25-летию Договора о создании Союзного государства."Россия и Беларусь также наращивают взаимодействие в сфере обороны и безопасности, о чем президент Белоруссии уже сказал, в военнотехнической области - это, безусловно, отвечает коренным интересам двух наших стран и народов", - сказал российский лидер.Путин отметил, что в рамках оборонного пространства Союзного государства функционирует единая система ПВО, создана совместная региональная группировка войск, поддерживаются контакты правоохранительными органами, а также обновлена военная доктрина.

https://ria.ru/20241206/dogovor-1987739384.html

россия

белоруссия

минск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, владимир путин, безопасность, минск