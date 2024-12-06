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Путин оценил сотрудничество с Белоруссий в сферах обороны и безопасности - РИА Новости, 06.12.2024
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15:13 06.12.2024 (обновлено: 15:25 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/putin-1987737823.html
Путин оценил сотрудничество с Белоруссий в сферах обороны и безопасности
Путин оценил сотрудничество с Белоруссий в сферах обороны и безопасности - РИА Новости, 06.12.2024
Путин оценил сотрудничество с Белоруссий в сферах обороны и безопасности
Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество в сфере обороны и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:13
2024-12-06T15:25
россия
белоруссия
владимир путин
безопасность
минск
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество в сфере обороны и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу в Минске принимает участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченного к 25-летию Договора о создании Союзного государства."Россия и Беларусь также наращивают взаимодействие в сфере обороны и безопасности, о чем президент Белоруссии уже сказал, в военнотехнической области - это, безусловно, отвечает коренным интересам двух наших стран и народов", - сказал российский лидер.Путин отметил, что в рамках оборонного пространства Союзного государства функционирует единая система ПВО, создана совместная региональная группировка войск, поддерживаются контакты правоохранительными органами, а также обновлена военная доктрина.
https://ria.ru/20241206/dogovor-1987739384.html
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россия, белоруссия, владимир путин, безопасность, минск
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Безопасность, Минск
Путин оценил сотрудничество с Белоруссий в сферах обороны и безопасности

Путин: РФ и Белоруссия наращивают сотрудничество в сферах обороны и безопасности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество в сфере обороны и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу в Минске принимает участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченного к 25-летию Договора о создании Союзного государства.
«
"Россия и Беларусь также наращивают взаимодействие в сфере обороны и безопасности, о чем президент Белоруссии уже сказал, в военнотехнической области - это, безусловно, отвечает коренным интересам двух наших стран и народов", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что в рамках оборонного пространства Союзного государства функционирует единая система ПВО, создана совместная региональная группировка войск, поддерживаются контакты правоохранительными органами, а также обновлена военная доктрина.
Заседание Высшего Государственного совета Союзного государства в Минске - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Путин и Лукашенко в Минске подпишут договор о гарантиях безопасности
Вчера, 15:16
 
РоссияБелоруссияВладимир ПутинБезопасностьМинск
 
 
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