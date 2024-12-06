https://ria.ru/20241206/putin-1987737329.html
Россия и Белоруссия поддерживают друг друга в мировых делах, заявил Путин
Россия и Белоруссия поддерживают друг друга в мировых делах, заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2024
Россия и Белоруссия поддерживают друг друга в мировых делах, заявил Путин
Россия и Белоруссия оказывают друг другу подлинно союзническую поддержку в мировых делах в условиях внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:11
2024-12-06T15:11
2024-12-06T15:29
россия
белоруссия
владимир путин
в мире
союзное государство
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия оказывают друг другу подлинно союзническую поддержку в мировых делах в условиях внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин."В условиях беспрецедентного внешнего давления Россия и Белоруссия плотно взаимодействуют в международных делах, неизменно оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку", - сказал Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.Ранее Путин прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. В этом году Договору о создании Союзного государства исполняется 25 лет.
https://ria.ru/20241206/dogovor-1987739384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, В мире, Союзное государство
Россия и Белоруссия поддерживают друг друга в мировых делах, заявил Путин
Путин: Россия и Белоруссия поддерживают друг друга, несмотря на давление