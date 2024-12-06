https://ria.ru/20241206/putin-1987737329.html

Россия и Белоруссия поддерживают друг друга в мировых делах, заявил Путин

Россия и Белоруссия поддерживают друг друга в мировых делах, заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2024

Россия и Белоруссия поддерживают друг друга в мировых делах, заявил Путин

Россия и Белоруссия оказывают друг другу подлинно союзническую поддержку в мировых делах в условиях внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:11

2024-12-06T15:11

2024-12-06T15:29

россия

белоруссия

владимир путин

в мире

союзное государство

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия оказывают друг другу подлинно союзническую поддержку в мировых делах в условиях внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин."В условиях беспрецедентного внешнего давления Россия и Белоруссия плотно взаимодействуют в международных делах, неизменно оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку", - сказал Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.Ранее Путин прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. В этом году Договору о создании Союзного государства исполняется 25 лет.

https://ria.ru/20241206/dogovor-1987739384.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, владимир путин, в мире