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Путин отметил заслуги Ельцина и Лукашенко в создании Союзного государства - РИА Новости, 06.12.2024
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Союзное государство
 
15:04 06.12.2024 (обновлено: 15:22 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/putin-1987735017.html
Путин отметил заслуги Ельцина и Лукашенко в создании Союзного государства
Путин отметил заслуги Ельцина и Лукашенко в создании Союзного государства - РИА Новости, 06.12.2024
Путин отметил заслуги Ельцина и Лукашенко в создании Союзного государства
Президент России Владимир Путин отметил заслуги первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в создании... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:04
2024-12-06T15:22
союзное государство
владимир путин
александр лукашенко
борис ельцин
россия
белоруссия
минск
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил заслуги первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в создании Союзного государства.На заседании Высшего Государственного совета Союзного государства Путин напомнил, что сегодняшняя встреча имеет особый характер, так как она приурочена к 25-летию подписания договора о создании Союзного государства 9 декабря 1999 года."Напомню, мы все это хорошо знаем, что это заслуга первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина и Александра Григорьевича Лукашенко. Это действительно основополагающий документ, руководствуясь которым Россия и Беларусь за прошедшую четверть века совместно проделали по-настоящему масштабную работу", - сказал Путин.Ранее президент России Владимир Путин прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. В этом году Договору о создании Союзного государства исполняется 25 лет.
https://ria.ru/20241206/dogovor-1987739384.html
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владимир путин, александр лукашенко, борис ельцин, россия, белоруссия, минск
Союзное государство, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Борис Ельцин, Россия, Белоруссия, Минск
Путин отметил заслуги Ельцина и Лукашенко в создании Союзного государства

Путин отметил, что Союзное государство является заслугой Ельцина и Лукашенко

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил заслуги первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в создании Союзного государства.
На заседании Высшего Государственного совета Союзного государства Путин напомнил, что сегодняшняя встреча имеет особый характер, так как она приурочена к 25-летию подписания договора о создании Союзного государства 9 декабря 1999 года.
«
"Напомню, мы все это хорошо знаем, что это заслуга первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина и Александра Григорьевича Лукашенко. Это действительно основополагающий документ, руководствуясь которым Россия и Беларусь за прошедшую четверть века совместно проделали по-настоящему масштабную работу", - сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. В этом году Договору о создании Союзного государства исполняется 25 лет.
Заседание Высшего Государственного совета Союзного государства в Минске - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Союзное государствоВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБорис ЕльцинРоссияБелоруссияМинск
 
 
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