https://ria.ru/20241206/putin-1987735017.html

Путин отметил заслуги Ельцина и Лукашенко в создании Союзного государства

Путин отметил заслуги Ельцина и Лукашенко в создании Союзного государства - РИА Новости, 06.12.2024

Путин отметил заслуги Ельцина и Лукашенко в создании Союзного государства

Президент России Владимир Путин отметил заслуги первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в создании... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:04

2024-12-06T15:04

2024-12-06T15:22

союзное государство

владимир путин

александр лукашенко

борис ельцин

россия

белоруссия

минск

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил заслуги первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в создании Союзного государства.На заседании Высшего Государственного совета Союзного государства Путин напомнил, что сегодняшняя встреча имеет особый характер, так как она приурочена к 25-летию подписания договора о создании Союзного государства 9 декабря 1999 года."Напомню, мы все это хорошо знаем, что это заслуга первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина и Александра Григорьевича Лукашенко. Это действительно основополагающий документ, руководствуясь которым Россия и Беларусь за прошедшую четверть века совместно проделали по-настоящему масштабную работу", - сказал Путин.Ранее президент России Владимир Путин прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. В этом году Договору о создании Союзного государства исполняется 25 лет.

https://ria.ru/20241206/dogovor-1987739384.html

россия

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, александр лукашенко, борис ельцин, россия, белоруссия, минск