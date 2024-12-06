https://ria.ru/20241206/putin-1987712597.html

Путин прилетел в Минск

Путин прилетел в Минск - РИА Новости, 06.12.2024

Путин прилетел в Минск

Президент России Владимир Путин в пятницу прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства, передает корреспондент... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T13:48

2024-12-06T13:48

2024-12-06T13:51

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства, передает корреспондент РИА Новости.Также в графике Путина отдельная встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Заседание приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства. В ходе мероприятия особое внимание будет уделено вопросам укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии, сообщили ранее в пресс-службе главы российского государства.Будет рассмотрен ход союзного строительства и перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия. Планируется принять ряд конкретных решений по вопросам формирования объединенного рынка электрической энергии, противодействия незаконному импорту товаров, введения единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи.

https://ria.ru/20241206/peskov-1987708379.html

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минск, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия, в мире