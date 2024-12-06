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Прямая линия Путина состоится 19 декабря - РИА Новости, 06.12.2024
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13:32 06.12.2024 (обновлено: 14:29 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/putin-1987707969.html
Прямая линия Путина состоится 19 декабря
Прямая линия Путина состоится 19 декабря - РИА Новости, 06.12.2024
Прямая линия Путина состоится 19 декабря
Прямая линия президента Владимира Путина состоится 19 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T13:32
2024-12-06T14:29
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Прямая линия президента Владимира Путина состоится 19 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это будет совмещенный формат с пресс-конференцией. На пресс-конференцию будут аккредитованы журналисты федеральных СМИ, региональных СМИ и международных СМИ. Будут в основном те из иностранцев, кто работает в рамках действующей аккредитации на территории Российской Федерации, но также будет несколько западных СМИ, которые прилетят специально на это мероприятие", — уточнил он.Вопросы для прямой линии Путина будут собираться по телефону, СМС, через сайт и соцсети. Звонки и СМС по территории России будут бесплатными.Сбор откроется в ночь с 7 по 8 декабря. "Начнем мы это делать в полночь по соответствующему региону, то есть пойдем с Дальнего Востока, и в полночь будут открываться все механизмы по сбору вопросов", — отметил Песков.К сбору вопросов привлекли и вернувшихся из зоны спецоперации военнослужащих, а обрабатывать вопросы будут с помощью искусственного интеллекта GigaChat от Сбербанка.Пресс-конференция главы государства, совмещенная с прямой линией, в 2023-м состоялась 14 декабря. Она длилась четыре часа и четыре минуты. За это время президент ответил на 67 вопросов. Из них 26 задали граждане и 33 — представители СМИ, в том числе журналисты из Турции, Китая, США, Франции, Республики Сербской.Как отмечал Песков, у прямой линии Путина нет четкого хронометража, это всегда продолжительное и содержательное мероприятие.
https://ria.ru/20240306/intervyu-1931517142.html
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владимир путин, дмитрий песков, политика
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Прямая линия Путина состоится 19 декабря

Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Прямая линия президента Владимира Путина состоится 19 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Это будет совмещенный формат с пресс-конференцией. На пресс-конференцию будут аккредитованы журналисты федеральных СМИ, региональных СМИ и международных СМИ. Будут в основном те из иностранцев, кто работает в рамках действующей аккредитации на территории Российской Федерации, но также будет несколько западных СМИ, которые прилетят специально на это мероприятие", — уточнил он.
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Вопросы для прямой линии Путина будут собираться по телефону, СМС, через сайт и соцсети. Звонки и СМС по территории России будут бесплатными.
Сбор откроется в ночь с 7 по 8 декабря.
«
"Начнем мы это делать в полночь по соответствующему региону, то есть пойдем с Дальнего Востока, и в полночь будут открываться все механизмы по сбору вопросов", — отметил Песков.
К сбору вопросов привлекли и вернувшихся из зоны спецоперации военнослужащих, а обрабатывать вопросы будут с помощью искусственного интеллекта GigaChat от Сбербанка.
Пресс-конференция главы государства, совмещенная с прямой линией, в 2023-м состоялась 14 декабря. Она длилась четыре часа и четыре минуты. За это время президент ответил на 67 вопросов. Из них 26 задали граждане и 33 — представители СМИ, в том числе журналисты из Турции, Китая, США, Франции, Республики Сербской.
Как отмечал Песков, у прямой линии Путина нет четкого хронометража, это всегда продолжительное и содержательное мероприятие.
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