Прямая линия Путина состоится 19 декабря
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Прямая линия президента Владимира Путина состоится 19 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Это будет совмещенный формат с пресс-конференцией. На пресс-конференцию будут аккредитованы журналисты федеральных СМИ, региональных СМИ и международных СМИ. Будут в основном те из иностранцев, кто работает в рамках действующей аккредитации на территории Российской Федерации, но также будет несколько западных СМИ, которые прилетят специально на это мероприятие", — уточнил он.
Вопросы для прямой линии Путина будут собираться по телефону, СМС, через сайт и соцсети. Звонки и СМС по территории России будут бесплатными.
Сбор откроется в ночь с 7 по 8 декабря.
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"Начнем мы это делать в полночь по соответствующему региону, то есть пойдем с Дальнего Востока, и в полночь будут открываться все механизмы по сбору вопросов", — отметил Песков.
К сбору вопросов привлекли и вернувшихся из зоны спецоперации военнослужащих, а обрабатывать вопросы будут с помощью искусственного интеллекта GigaChat от Сбербанка.
Пресс-конференция главы государства, совмещенная с прямой линией, в 2023-м состоялась 14 декабря. Она длилась четыре часа и четыре минуты. За это время президент ответил на 67 вопросов. Из них 26 задали граждане и 33 — представители СМИ, в том числе журналисты из Турции, Китая, США, Франции, Республики Сербской.
Как отмечал Песков, у прямой линии Путина нет четкого хронометража, это всегда продолжительное и содержательное мероприятие.