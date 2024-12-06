https://ria.ru/20241206/putin-1987707969.html

Прямая линия Путина состоится 19 декабря

Прямая линия Путина состоится 19 декабря - РИА Новости, 06.12.2024

Прямая линия Путина состоится 19 декабря

Прямая линия президента Владимира Путина состоится 19 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T13:32

2024-12-06T13:32

2024-12-06T14:29

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Прямая линия президента Владимира Путина состоится 19 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это будет совмещенный формат с пресс-конференцией. На пресс-конференцию будут аккредитованы журналисты федеральных СМИ, региональных СМИ и международных СМИ. Будут в основном те из иностранцев, кто работает в рамках действующей аккредитации на территории Российской Федерации, но также будет несколько западных СМИ, которые прилетят специально на это мероприятие", — уточнил он.Вопросы для прямой линии Путина будут собираться по телефону, СМС, через сайт и соцсети. Звонки и СМС по территории России будут бесплатными.Сбор откроется в ночь с 7 по 8 декабря. "Начнем мы это делать в полночь по соответствующему региону, то есть пойдем с Дальнего Востока, и в полночь будут открываться все механизмы по сбору вопросов", — отметил Песков.К сбору вопросов привлекли и вернувшихся из зоны спецоперации военнослужащих, а обрабатывать вопросы будут с помощью искусственного интеллекта GigaChat от Сбербанка.Пресс-конференция главы государства, совмещенная с прямой линией, в 2023-м состоялась 14 декабря. Она длилась четыре часа и четыре минуты. За это время президент ответил на 67 вопросов. Из них 26 задали граждане и 33 — представители СМИ, в том числе журналисты из Турции, Китая, США, Франции, Республики Сербской.Как отмечал Песков, у прямой линии Путина нет четкого хронометража, это всегда продолжительное и содержательное мероприятие.

https://ria.ru/20240306/intervyu-1931517142.html

https://ria.ru/20240116/semya-1921723581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, дмитрий песков, политика