https://ria.ru/20241206/putin-1987652094.html
Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией
Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией - РИА Новости, 06.12.2024
Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией
Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, отметив, что РФ продолжит активную совместную с Киргизией работу... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T09:10
2024-12-06T09:10
2024-12-06T09:22
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, отметив, что РФ продолжит активную совместную с Киргизией работу в интересах укрепления двусторонних связей и обеспечения региональной безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. В России высоко ценят ваш личный вклад в упрочение отношений союзничества и стратегического партнёрства между нашими государствами", - говорится в сообщении.Путин отметил, что Россия продолжит активную совместную работу в интересах дальнейшего укрепления всего комплекса двусторонних связей, а также развития интеграционных процессов на евразийском пространстве и обеспечения региональной безопасности."Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо дружественного народа Киргизской Республики", - добавил российский лидер.
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россия, владимир путин, садыр жапаров, киргизия, политика
Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Киргизия, Политика
Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией
Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление двусторонних связей с РФ