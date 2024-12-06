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Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией - РИА Новости, 06.12.2024
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09:10 06.12.2024 (обновлено: 09:22 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/putin-1987652094.html
Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией
Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией - РИА Новости, 06.12.2024
Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией
Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, отметив, что РФ продолжит активную совместную с Киргизией работу... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T09:10
2024-12-06T09:22
россия
владимир путин
садыр жапаров
киргизия
политика
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, отметив, что РФ продолжит активную совместную с Киргизией работу в интересах укрепления двусторонних связей и обеспечения региональной безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. В России высоко ценят ваш личный вклад в упрочение отношений союзничества и стратегического партнёрства между нашими государствами", - говорится в сообщении.Путин отметил, что Россия продолжит активную совместную работу в интересах дальнейшего укрепления всего комплекса двусторонних связей, а также развития интеграционных процессов на евразийском пространстве и обеспечения региональной безопасности."Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо дружественного народа Киргизской Республики", - добавил российский лидер.
https://ria.ru/20241119/putin-1984579284.html
https://ria.ru/20241202/siriya-1986902944.html
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россия, владимир путин, садыр жапаров, киргизия, политика
Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Киргизия, Политика
Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией

Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление двусторонних связей с РФ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается по телефону
Президент РФ Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, отметив, что РФ продолжит активную совместную с Киргизией работу в интересах укрепления двусторонних связей и обеспечения региональной безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. В России высоко ценят ваш личный вклад в упрочение отношений союзничества и стратегического партнёрства между нашими государствами", - говорится в сообщении.
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Путин отметил, что Россия продолжит активную совместную работу в интересах дальнейшего укрепления всего комплекса двусторонних связей, а также развития интеграционных процессов на евразийском пространстве и обеспечения региональной безопасности.
"Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо дружественного народа Киргизской Республики", - добавил российский лидер.
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РоссияВладимир ПутинСадыр ЖапаровКиргизияПолитика
 
 
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