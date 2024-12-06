https://ria.ru/20241206/putin-1987652094.html

Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией

Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией - РИА Новости, 06.12.2024

Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией

Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, отметив, что РФ продолжит активную совместную с Киргизией работу... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T09:10

2024-12-06T09:10

2024-12-06T09:22

россия

владимир путин

садыр жапаров

киргизия

политика

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, отметив, что РФ продолжит активную совместную с Киргизией работу в интересах укрепления двусторонних связей и обеспечения региональной безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. В России высоко ценят ваш личный вклад в упрочение отношений союзничества и стратегического партнёрства между нашими государствами", - говорится в сообщении.Путин отметил, что Россия продолжит активную совместную работу в интересах дальнейшего укрепления всего комплекса двусторонних связей, а также развития интеграционных процессов на евразийском пространстве и обеспечения региональной безопасности."Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо дружественного народа Киргизской Республики", - добавил российский лидер.

https://ria.ru/20241119/putin-1984579284.html

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россия, владимир путин, садыр жапаров, киргизия, политика