https://ria.ru/20241206/puteshestviya-1987329394.html

АТОР подсчитала стоимость отдыха в популярных у туристов странах в декабре

АТОР подсчитала стоимость отдыха в популярных у туристов странах в декабре - РИА Новости, 06.12.2024

АТОР подсчитала стоимость отдыха в популярных у туристов странах в декабре

Туроператоры проанализировали стоимость путевок в декабре в популярные у россиян страны, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T21:20

2024-12-06T21:20

2024-12-06T21:20

туризм

туризм

новости - туризм

россия

оаэ

таиланд

ассоциация туроператоров россии (атор)

египет

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Туроператоры проанализировали стоимость путевок в декабре в популярные у россиян страны, сообщает АТОР.Аналитики ассоциации по данным системы бронирования сервиса "Слетать.ру" выяснили, что самые востребованные зарубежные направления сейчас – Египет, Таиланд, ОАЭ. В пятерке лидеров также Россия и Турция.Средний чек в Страну пирамид за год увеличился на 48 процентов, до 192 тысяч рублей на двоих за поездку на восемь ночей. Эксперты объясняют подорожание падением курса рубля, большой активностью при бронировании новогодних каникул и смещением спроса в сторону дорогих гостиниц. Большинство путешественников летит в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, выбирая отели на "все включено".За отдых в ОАЭ россияне стали платить больше на 9,3 процента. Средний чек в декабре – 210 тысяч рублей на двоих за тур на шесть ночей. Половина отдыхающий выбирает Дубай.За год на десять процентов подорожали каникулы в Таиланде. Средний чек за десятидневное путешествие – 250 тысяч рублей на двоих. При этом 60 процентов туристов летят на Пхукет, треть – в Паттайю.Средний чек тура по России в декабре – 65 тысяч рублей. Среднестатистический заказ включает двоих отдыхающих на четыре ночи. За год средний чек увеличился на 18,5 процента. При этом 40 процентов бронирований путевок не включают траты на дорогу. Две трети туристов едут в Краснодарский край, 11 процентов - в Петербург, пять – в Минводы.Декабрьский отдых в Турции за год подорожал на восемь процентов. Средний чек – 122 тысячи рублей на двоих за шесть ночей. Почти все туристы летят в Анталью.

https://ria.ru/20241129/egipet-1986570982.html

россия

оаэ

таиланд

египет

турция

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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