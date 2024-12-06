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ВСУ перебросили в Курскую область элитный отряд БПЛА "Птахи Мадяра" - РИА Новости, 06.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:00 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/ptakhi-1987566454.html
ВСУ перебросили в Курскую область элитный отряд БПЛА "Птахи Мадяра"
ВСУ перебросили в Курскую область элитный отряд БПЛА "Птахи Мадяра" - РИА Новости, 06.12.2024
ВСУ перебросили в Курскую область элитный отряд БПЛА "Птахи Мадяра"
Украинское командование перебросило в Курскую область элитное подразделение операторов БПЛА "Птахи Мадяра", рассказал РИА Новости военнослужащий 810-й бригады... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T06:00
2024-12-06T06:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Украинское командование перебросило в Курскую область элитное подразделение операторов БПЛА "Птахи Мадяра", рассказал РИА Новости военнослужащий 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Рыба."Буквально пару недель назад сюда пригнали шесть расчетов "Птах Мадяра", это опытные дроноводы, которых ВСУ используют на наиболее важных и тяжелых участках фронта. Мы друг для друга желанная цель", — сообщил он.По данным Минобороны России, с начала вторжения ВСУ в Курскую область потери украинских войск составили 37,9 тысячи военнослужащих, 229 танков, 165 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1225 боевых бронированных машин, 1082 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства.
https://ria.ru/20241129/morpekhi-1986250929.html
россия
курская область
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Нармания Давид
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россия, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ перебросили в Курскую область элитный отряд БПЛА "Птахи Мадяра"

ВСУ перебросили в Курскую область шесть расчетов БПЛА из "Птах Мадяра"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Украинское командование перебросило в Курскую область элитное подразделение операторов БПЛА "Птахи Мадяра", рассказал РИА Новости военнослужащий 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Рыба.
"Буквально пару недель назад сюда пригнали шесть расчетов "Птах Мадяра", это опытные дроноводы, которых ВСУ используют на наиболее важных и тяжелых участках фронта. Мы друг для друга желанная цель", — сообщил он.
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По данным Минобороны России, с начала вторжения ВСУ в Курскую область потери украинских войск составили 37,9 тысячи военнослужащих, 229 танков, 165 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1225 боевых бронированных машин, 1082 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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