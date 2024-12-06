https://ria.ru/20241206/ptakhi-1987566454.html

ВСУ перебросили в Курскую область элитный отряд БПЛА "Птахи Мадяра"

ВСУ перебросили в Курскую область элитный отряд БПЛА "Птахи Мадяра" - РИА Новости, 06.12.2024

ВСУ перебросили в Курскую область элитный отряд БПЛА "Птахи Мадяра"

Украинское командование перебросило в Курскую область элитное подразделение операторов БПЛА "Птахи Мадяра", рассказал РИА Новости военнослужащий 810-й бригады... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T06:00

2024-12-06T06:00

2024-12-06T06:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Украинское командование перебросило в Курскую область элитное подразделение операторов БПЛА "Птахи Мадяра", рассказал РИА Новости военнослужащий 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Рыба."Буквально пару недель назад сюда пригнали шесть расчетов "Птах Мадяра", это опытные дроноводы, которых ВСУ используют на наиболее важных и тяжелых участках фронта. Мы друг для друга желанная цель", — сообщил он.По данным Минобороны России, с начала вторжения ВСУ в Курскую область потери украинских войск составили 37,9 тысячи военнослужащих, 229 танков, 165 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1225 боевых бронированных машин, 1082 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства.

https://ria.ru/20241129/morpekhi-1986250929.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины