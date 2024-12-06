https://ria.ru/20241206/proizvodstvo-1987580324.html

"Логичный шаг". Запад придумал, как перетянуть Китай на свою сторону

"Логичный шаг". Запад придумал, как перетянуть Китай на свою сторону - РИА Новости, 06.12.2024

"Логичный шаг". Запад придумал, как перетянуть Китай на свою сторону

ЕС обяжет китайские компании локализовать производство и передавать новейшие технологии. Пекин же не горит желанием отдавать европейцам что-то, кроме финальной... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T08:00

2024-12-06T08:00

2024-12-06T22:15

экономика

технологии

китай

брюссель

европа

кадри симсон

евросоюз

дональд трамп

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. ЕС обяжет китайские компании локализовать производство и передавать новейшие технологии. Пекин же не горит желанием отдавать европейцам что-то, кроме финальной сборки. О новом витке экономического противостояния — в материале РИА Новости.Сдавайтесь по-хорошемуВ рамках ужесточения режима торговли экологически чистыми технологиями Брюссель предложит китайским компаниям субсидии в обмен на интеллектуальную собственность, сообщает Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.Фирмы из КНР должны открывать заводы в Европе, а также делиться ноу-хау. Однако, по словам официальных лиц, критерии неокончательные. Нововведения запланировали на декабрь. Пилотный проект подразумевает предоставление грантов на миллиард евро — речь идет о разработке аккумуляторов. Со временем программу могут расширить и на другие отрасли. "Шаг вполне логичный: в результате массовых сокращений в концернах без дела осталось множество квалифицированных рабочих. Перенос иностранных производств на континент позволил бы решить проблему с занятостью", — отмечает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.FT указывает, что требования во многом списаны с самого Китая, заставляющего зарубежные компании делиться интеллектуальной собственностью в обмен на доступ к рынку. Таким образом в Брюсселе надеются повысить конкурентоспособность европейской продукции. Из-за строгих экологических норм предприятия ЕС проигрывают дешевому импорту из КНР, где не зацикливаются на зеленой повестке.Европейская комиссия заявила: чтобы достичь "климатической нейтральности" к 2050 году, основные отрасли возобновляемой энергетики (солнечная и ветряки, тепловые насосы, аккумуляторы и электролизеры) должны обеспечивать ЕС как минимум на 40% уже к 2030-му. Закон о промышленности с нулевым уровнем выбросов (NZIA) приняли еще весной."Энергетический кризис преподал нам важный урок: мы должны избегать зависимости от одного поставщика", — говорила Кадри Симсон, занимавшая в тот момент должность комиссара ЕС по энергетике. По ее словам, закон значительно упрощает выдачу разрешений на производственные проекты, а также облегчает доступ на рынок высококачественной продукции, пишет EU Reporter.Тем не менее "чистая энергия" по-прежнему дорогая, а значит, чтобы остаться на плаву, придется создавать искусственные препоны дешевым товарам.Скрытый подтекстВ ЕК активно занимаются укреплением защиты от наплыва товаров из КНР, подчеркивает старший научный сотрудник аналитического Центра европейских реформ Элизабетта Корнаго.Паника вызвана избранием Дональда Трампа на пост президента США, уточняет FT. С одной стороны, часть истеблишмента считает, что Вашингтон примется давить на ЕС и требовать ограничение китайского импорта."Если мы хотим сотрудничать с Трампом по некоторым вопросам, нам нужно решить, что делать с Китаем", — приводит издание слова неназванного высокопоставленного дипломата ЕС.С другой стороны, при 60-процентных пошлинах в США Пекин перенаправит торговые потоки — и изобилие дешевых товаров добьет европейскую промышленность.В ЕК уже повысили до 38% пошлины на китайские электромобили, а также ужесточили требования для получения субсидии при производстве водорода. Теперь только четверть деталей электролизеров, используемых для водородного синтеза, могут быть китайскими.Скудная отдачаНо пока все идет не по плану. Корнаго признала, что жесткая позиция по китайским комплектующим способна помешать декарбонизации ЕС. Так, попытка нарастить производство поставила шведского производителя аккумуляторов Northvolt на грань банкротства."Вы временно вводите торговые ограничения в форме поддержки инноваций, чтобы стимулировать свою отрасль, но это не снижает цены для потребителей", — сказала она. В итоге компании не понимают, как конкурировать с КНР. В ЕК отказались от комментариев.Очевидно, китайский бизнес стремится усилить влияние в Европе. Так, производитель ветрогенераторов и электрических аккумуляторов Envision Energy построит в Испании углеродно нейтральный индустриальный парк для синтеза зеленых водорода и аммиака, сообщает Bloomberg. К работам приступят в 2026-м.Крупнейший в мире изготовитель аккумуляторов для электромобилей CATL (поставщик Tesla, Volkswagen и Ford) собирается вложить полтора миллиарда долларов в создание глобальной цепочки поставок, в том числе для расширения присутствия в ЕС, пишет FT. Однако инвесторов ищут за рубежом. Обратились к Mercedes-Benz и другим автоконцернам.Кроме того, идут переговоры с суверенными фондами, нефтегазовыми компаниями и европейскими корпорациями. Для прямых вложений необходимо одобрение правительства, которое получать долго и сложно.Массовое строительство маловероятно, считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. При принятии решения об открытии завода или фабрики в той или иной стране оценивают не только субсидии, но и возможные площадки для размещения, доступность энергетической инфраструктуры, рабочей силы, налоговую нагрузку и прочее. "К тому же игроки из КНР вряд ли захотят делиться технологиями, скорее уж они рассчитывают их получить от европейских фирм", — отмечает он.Да и американцы наверняка не поддержат европейскую инициативу — им не нужен конкурент на привычном рынке, добавляет эксперт.К тому же еще в начале года на закрытом совещании Министерство торговли КНР предостерегло автопроизводителей от крупных инвестиций в Европе. Из-за политической неопределенности рекомендовали ограничиться созданием линий финальной сборки.Невыгодная сделкаПекин не согласится на заведомо проигрышный вариант, уверен Хачатурян. План заманить к себе промышленность и купить технологии субсидиями — утопия."Китайцы сами получат инновационные и технологические решения крупнейших европейских компаний, предложив им относительно дешевую рабочую силу и энергию, которых они лишены в ЕС. Привлекать бизнес посулами потенциальных и очень ограниченных льгот, сопряженных еще с большим количеством условий, по меньшей мере странно", — рассуждает он. Финансировать же субсидии придется за счет увеличения налогового бремени, что грозит очередными протестами."Евросоюз серьезно ослабил себя антироссийскими санкциями, зеленой повесткой, закрытием электростанций и находится уже не в той весовой категории, чтобы что-то требовать", — соглашается доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.По его мнению, открытие сборочных заводов в ЕС только усугубит положение локальных компаний, лишив их остатков клиентской базы. Производство в КНР дешевле, значит, цены на конечную продукцию все равно будут ниже.Сделать рынок недоступным для Китая не получится в силу зависимости от ресурсов, таких как литий, необходимый для производства аккумуляторов. В общем, решение Брюсселя, скорее всего, не принесет ощутимого эффекта.

https://ria.ru/20241126/samolety-1985580501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, китай, брюссель, европа, кадри симсон, евросоюз, дональд трамп, еврокомиссия, tesla motors, mercedes, volkswagen touareg