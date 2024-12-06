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Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за помощь противнику
Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за помощь противнику - РИА Новости, 06.12.2024
Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за помощь противнику
Комитет ГД по госстроительству рекомендовал Думе принять во втором чтении проект о наказании за помощь противнику в деятельности против безопасности РФ, комитет РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:33
2024-12-06T11:33
2024-12-06T12:01
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству рекомендовал Думе принять во втором чтении проект о наказании за помощь противнику в деятельности против безопасности РФ, комитет предлагает ГД его рассмотреть 11 декабря, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству решил: рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 671359-8 "О внесении изменений в статьи 275 и 279 Уголовного кодекса Российской Федерации" с новым наименованием "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", - сказано в решении комитета.Также комитет предлагает рассмотреть проект во втором чтении 11 декабря на пленарном заседании в Госдуме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, политика
Россия, Госдума РФ, Политика
Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за помощь противнику
Комитет ГД одобрил проект об уголовном наказании за помощь противнику