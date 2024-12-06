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Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за помощь противнику

Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за помощь противнику - РИА Новости, 06.12.2024

Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за помощь противнику

Комитет ГД по госстроительству рекомендовал Думе принять во втором чтении проект о наказании за помощь противнику в деятельности против безопасности РФ, комитет РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:33

2024-12-06T11:33

2024-12-06T12:01

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству рекомендовал Думе принять во втором чтении проект о наказании за помощь противнику в деятельности против безопасности РФ, комитет предлагает ГД его рассмотреть 11 декабря, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству решил: рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 671359-8 "О внесении изменений в статьи 275 и 279 Уголовного кодекса Российской Федерации" с новым наименованием "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", - сказано в решении комитета.Также комитет предлагает рассмотреть проект во втором чтении 11 декабря на пленарном заседании в Госдуме.

https://ria.ru/20240927/fsb-1975006166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, госдума рф, политика