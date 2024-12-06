https://ria.ru/20241206/pristavy-1987795269.html
"ОТП Банк" оштрафовали за звонки коллектора участнику СВО
"ОТП Банк" оштрафовали за звонки коллектора участнику СВО - РИА Новости, 06.12.2024
"ОТП Банк" оштрафовали за звонки коллектора участнику СВО
Подмосковные приставы оштрафовали АО "ОТП Банк" на 150 тысяч рублей за звонки коллектора участнику СВО, сообщается в Telegram-канале ФССП РФ. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:17
2024-12-06T18:17
2024-12-06T18:21
происшествия
россия
отп банк
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Подмосковные приставы оштрафовали АО "ОТП Банк" на 150 тысяч рублей за звонки коллектора участнику СВО, сообщается в Telegram-канале ФССП РФ. В ведомство поступило обращение участника СВО о телефонных звонках представителя организации, осуществляющей возврат просроченной задолженности. При этом звонки продолжались даже после установления факта нахождения должника в зоне проведения СВО. Подмосковные приставы провели административное расследование, в результате которого выявили нарушения в действиях АО "ОТП Банк". "Кредитная организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа 150 тысяч рублей", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20241204/svo-1985822676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, отп банк, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Россия, ОТП Банк, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
"ОТП Банк" оштрафовали за звонки коллектора участнику СВО
Приставы оштрафовали ОТП Банк на 150 тыс руб за звонки коллектора участнику СВО