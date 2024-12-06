https://ria.ru/20241206/pristavy-1987795269.html

"ОТП Банк" оштрафовали за звонки коллектора участнику СВО

"ОТП Банк" оштрафовали за звонки коллектора участнику СВО - РИА Новости, 06.12.2024

"ОТП Банк" оштрафовали за звонки коллектора участнику СВО

Подмосковные приставы оштрафовали АО "ОТП Банк" на 150 тысяч рублей за звонки коллектора участнику СВО, сообщается в Telegram-канале ФССП РФ. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T18:17

2024-12-06T18:17

2024-12-06T18:21

происшествия

россия

отп банк

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Подмосковные приставы оштрафовали АО "ОТП Банк" на 150 тысяч рублей за звонки коллектора участнику СВО, сообщается в Telegram-канале ФССП РФ. В ведомство поступило обращение участника СВО о телефонных звонках представителя организации, осуществляющей возврат просроченной задолженности. При этом звонки продолжались даже после установления факта нахождения должника в зоне проведения СВО. Подмосковные приставы провели административное расследование, в результате которого выявили нарушения в действиях АО "ОТП Банк". "Кредитная организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа 150 тысяч рублей", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20241204/svo-1985822676.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, отп банк, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)