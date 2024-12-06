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Гражданку Китая будут судить в Приморье за контрабанду трепанга - РИА Новости, 06.12.2024
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07:21 06.12.2024 (обновлено: 11:01 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/primore-1987646401.html
Гражданку Китая будут судить в Приморье за контрабанду трепанга
Гражданку Китая будут судить в Приморье за контрабанду трепанга - РИА Новости, 06.12.2024
Гражданку Китая будут судить в Приморье за контрабанду трепанга
Гражданка Китая предстанет перед судом в Приморье за незаконную пересылку на родину дальневосточного трепанга на 1 миллион рублей, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T07:21
2024-12-06T11:01
китай
приморский край
россия
дальневосточная транспортная прокуратура
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Гражданка Китая предстанет перед судом в Приморье за незаконную пересылку на родину дальневосточного трепанга на 1 миллион рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Заместителем Дальневосточного транспортного прокурора утвержден обвинительный акт в отношении гражданки Китая, проживающей в Приморском крае. Она обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). По версии органа расследования, с апреля по июнь 2022 года женщина незаконно переправила в международных почтовых отправлениях в КНР дальневосточного трепанга в варено-сушеном виде на сумму свыше 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. В ходе обысков дома у гражданки КНР обнаружена аналогичная продукция и приспособления для сушки морепродукта, изготовленные кустарным способом. Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу. Трепанг (морской огурец, морской женьшень) - беспозвоночное животное, из-за своих целебных свойств находится на грани полного истребления. Считается, что он эффективен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладает мощными стимулирующими и укрепляющими свойствами, широко используется в китайской медицине. Добыча диких особей трепанга на Дальнем Востоке запрещена.
https://ria.ru/20241101/grebeshok-1981263970.html
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китай, приморский край, россия, дальневосточная транспортная прокуратура, происшествия
Китай, Приморский край, Россия, Дальневосточная транспортная прокуратура, Происшествия
Гражданку Китая будут судить в Приморье за контрабанду трепанга

Гражданку КНР осудят в Приморье за контрабанду трепанга на один миллион рублей

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура/TelegramГражданка Китая предстанет перед судом в Приморье за незаконную пересылку на родину дальневосточного трепанга
Гражданка Китая предстанет перед судом в Приморье за незаконную пересылку на родину дальневосточного трепанга - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура/Telegram
Гражданка Китая предстанет перед судом в Приморье за незаконную пересылку на родину дальневосточного трепанга
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Гражданка Китая предстанет перед судом в Приморье за незаконную пересылку на родину дальневосточного трепанга на 1 миллион рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Заместителем Дальневосточного транспортного прокурора утвержден обвинительный акт в отношении гражданки Китая, проживающей в Приморском крае. Она обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). По версии органа расследования, с апреля по июнь 2022 года женщина незаконно переправила в международных почтовых отправлениях в КНР дальневосточного трепанга в варено-сушеном виде на сумму свыше 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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В ходе обысков дома у гражданки КНР обнаружена аналогичная продукция и приспособления для сушки морепродукта, изготовленные кустарным способом.
Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу.
Трепанг (морской огурец, морской женьшень) - беспозвоночное животное, из-за своих целебных свойств находится на грани полного истребления. Считается, что он эффективен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладает мощными стимулирующими и укрепляющими свойствами, широко используется в китайской медицине. Добыча диких особей трепанга на Дальнем Востоке запрещена.
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КитайПриморский крайРоссияДальневосточная транспортная прокуратураПроисшествия
 
 
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