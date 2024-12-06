Гражданку Китая будут судить в Приморье за контрабанду трепанга
Гражданку КНР осудят в Приморье за контрабанду трепанга на один миллион рублей
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура/TelegramГражданка Китая предстанет перед судом в Приморье за незаконную пересылку на родину дальневосточного трепанга
Гражданка Китая предстанет перед судом в Приморье за незаконную пересылку на родину дальневосточного трепанга
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Гражданка Китая предстанет перед судом в Приморье за незаконную пересылку на родину дальневосточного трепанга на 1 миллион рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Заместителем Дальневосточного транспортного прокурора утвержден обвинительный акт в отношении гражданки Китая, проживающей в Приморском крае. Она обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). По версии органа расследования, с апреля по июнь 2022 года женщина незаконно переправила в международных почтовых отправлениях в КНР дальневосточного трепанга в варено-сушеном виде на сумму свыше 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В ходе обысков дома у гражданки КНР обнаружена аналогичная продукция и приспособления для сушки морепродукта, изготовленные кустарным способом.
Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу.
Трепанг (морской огурец, морской женьшень) - беспозвоночное животное, из-за своих целебных свойств находится на грани полного истребления. Считается, что он эффективен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладает мощными стимулирующими и укрепляющими свойствами, широко используется в китайской медицине. Добыча диких особей трепанга на Дальнем Востоке запрещена.