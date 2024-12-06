https://ria.ru/20241206/prazdnik-1987700155.html

Силовики обеспечат безопасность на праздники в Астраханской области

Силовики обеспечат безопасность на праздники в Астраханской области - РИА Новости, 06.12.2024

Силовики обеспечат безопасность на праздники в Астраханской области

Более 900 сотрудников правоохранительных органов обеспечат безопасность на новогодние праздники в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:50

2024-12-06T12:50

2024-12-06T12:50

астраханская область

астраханская область

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Более 900 сотрудников правоохранительных органов обеспечат безопасность на новогодние праздники в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам заседания областной антитеррористической комиссии. По его информации, в период новогодних праздников в Астраханской области запланировано более 400 мероприятий. В основном - на объектах с массовым пребыванием людей. "Для обеспечения безопасности привлечем более 900 сотрудников силовых ведомств, в том числе более 600 полицейских. Помимо этого, предусмотрены мобильные резервы в количестве 180 человек", - написал губернатор в Telegram. Он добавил, что в рождественскую ночь дежурства будут организованы в 76 храмах региона. По его данным, в режим повышенной готовности переходит МЧС. Как правило, в период новогодних каникул увеличивается количество пожаров. В числе основных причин - неосторожное обращение с огнем, нарушение требований пожарной безопасности при использовании печного отопления, электронагревательных приборов и пиротехники. "На особом контроле у всех служб - места массовых гуляний. Поручил ещё раз проверить все объекты и отработать с организаторами мероприятий алгоритм действий в любых нештатных ситуациях", - добавил Бабушкин. Он попросил астраханцев сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и обязательно сообщать сотрудникам органов внутренних дел о всех нарушениях общественного порядка.

https://ria.ru/20241205/svo-1987487062.html

астраханская область

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астраханская область, игорь бабушкин