Рейтинг@Mail.ru
Силовики обеспечат безопасность на праздники в Астраханской области - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Астраханская область - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Астраханская область
 
12:50 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/prazdnik-1987700155.html
Силовики обеспечат безопасность на праздники в Астраханской области
Силовики обеспечат безопасность на праздники в Астраханской области - РИА Новости, 06.12.2024
Силовики обеспечат безопасность на праздники в Астраханской области
Более 900 сотрудников правоохранительных органов обеспечат безопасность на новогодние праздники в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:50
2024-12-06T12:50
астраханская область
астраханская область
игорь бабушкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838801349_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_ae1594beb5e190d57156a11d4970b250.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Более 900 сотрудников правоохранительных органов обеспечат безопасность на новогодние праздники в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам заседания областной антитеррористической комиссии. По его информации, в период новогодних праздников в Астраханской области запланировано более 400 мероприятий. В основном - на объектах с массовым пребыванием людей. "Для обеспечения безопасности привлечем более 900 сотрудников силовых ведомств, в том числе более 600 полицейских. Помимо этого, предусмотрены мобильные резервы в количестве 180 человек", - написал губернатор в Telegram. Он добавил, что в рождественскую ночь дежурства будут организованы в 76 храмах региона. По его данным, в режим повышенной готовности переходит МЧС. Как правило, в период новогодних каникул увеличивается количество пожаров. В числе основных причин - неосторожное обращение с огнем, нарушение требований пожарной безопасности при использовании печного отопления, электронагревательных приборов и пиротехники. "На особом контроле у всех служб - места массовых гуляний. Поручил ещё раз проверить все объекты и отработать с организаторами мероприятий алгоритм действий в любых нештатных ситуациях", - добавил Бабушкин. Он попросил астраханцев сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и обязательно сообщать сотрудникам органов внутренних дел о всех нарушениях общественного порядка.
https://ria.ru/20241205/svo-1987487062.html
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838801349_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a54c5a58ff295290e7f3cfad73d8bc4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астраханская область, игорь бабушкин
Астраханская область, Астраханская область, Игорь Бабушкин
Силовики обеспечат безопасность на праздники в Астраханской области

Более 900 силовиков обеспечат безопасность на праздники в Астраханской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Более 900 сотрудников правоохранительных органов обеспечат безопасность на новогодние праздники в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам заседания областной антитеррористической комиссии.
По его информации, в период новогодних праздников в Астраханской области запланировано более 400 мероприятий. В основном - на объектах с массовым пребыванием людей.
"Для обеспечения безопасности привлечем более 900 сотрудников силовых ведомств, в том числе более 600 полицейских. Помимо этого, предусмотрены мобильные резервы в количестве 180 человек", - написал губернатор в Telegram. Он добавил, что в рождественскую ночь дежурства будут организованы в 76 храмах региона.
По его данным, в режим повышенной готовности переходит МЧС. Как правило, в период новогодних каникул увеличивается количество пожаров. В числе основных причин - неосторожное обращение с огнем, нарушение требований пожарной безопасности при использовании печного отопления, электронагревательных приборов и пиротехники.
"На особом контроле у всех служб - места массовых гуляний. Поручил ещё раз проверить все объекты и отработать с организаторами мероприятий алгоритм действий в любых нештатных ситуациях", - добавил Бабушкин. Он попросил астраханцев сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и обязательно сообщать сотрудникам органов внутренних дел о всех нарушениях общественного порядка.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал технику в региональный штаб по отправке гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Астраханская область за год передала на СВО более 350 тонн помощи
5 декабря, 11:47
 
Астраханская областьАстраханская областьИгорь Бабушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала