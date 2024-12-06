6 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
© Getty Images / Betsie Van Der MeerКакой сегодня праздник: что отмечают 6 декабря в России и в мире по календарю
© Getty Images / Betsie Van Der Meer
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 декабря в России и в мире по календарю
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На 6 декабря 2024 года в России выпадает сразу несколько праздников: с профессиональным днем поздравляют сотрудников госнаркоконтроля, а в мире отмечают День рождения Санта Клауса и микроволновой печи. Какие еще международные, религиозные праздники отмечают сегодня в мире, важные исторические события, что можно делать по народному календарю, – в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
В нашей стране 6 декабря отмечается День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России, в честь создания в 1991 году специальных подразделений в системе, в задачу которых входит контроль за незаконным оборотом наркотических средств. А также День памяти великого князя Александра Невского – полководца, мудрого и сильного правителя.
Профессиональный праздник
Свой профессиональный праздник сотрудники госнаркоконтроля празднуют с 2016 года. Поздравления звучат в адрес работников внутренних дел РФ, которые борются с преступными группировками по незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ, занимаются профилактикой и предупреждением наркозависимости, обеспечивают безопасность и здоровое будущее общества, выявляют зависимость у несовершеннолетних, пресекают деятельность нелегального производства наркотиков.
День святого Николая в католических странах
6 декабря 2022, 01:01
Церковный праздник сегодня
Православные христиане сегодня чтут память святого Митрофана Воронежского – епископа Русской церкви, жившего в 17-18 веках.
6 декабря в православии также день памяти:
- мучеников Сисиния, епископа Кизического (III век), и Феодора Антиохийского (IV век);
- святителя Амфилохия, епископа Иконийского (после 394 года), Григория, епископа Акрагантийского (VI-VII века);
- благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия (1263 год);
- святителя Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского (1703 год);
- преподобномученика Серафима (Тьевара) (1931 год);
- святого Иоанна Васильева, исповедника (1932 год);
- священномучеников Елеазара Спиридонова, пресвитера и мученика Александра Уксусова (1937 год);
- преподобного Колумбана, игумена Люксейского (615 год).
Католики всего мира празднуют 6 декабря День святого Николая, покровителя детей и путешественников. Существует традиция в этот день вывешивать носочки или башмачки, чтобы святой положил туда подарки для детей.
Народный праздник
В народном календаре 6 декабря – Митрофанов день. На Руси в этот день полагалось печь пироги с капустой или вареньем, а остатки пищи отдавать домашним животным и птицам. А также плести лапти, их считали оберегом для защиты от бед, болезней, нищеты, стихийных бедствий.
В Митрофанов день не стоит носить неудобную обувь, по приметам это приведет к семейному разладу. В народе говорили, кто в Митрофанов день ходит непричесанным и со спутанными волосами, у того и жизнь будет запутанной. Не рекомендуется переезжать на новое место жительства и отправляться в дальнее путешествие.
Какие сегодня праздники в мире
День рождения Санта-Клауса ежегодно отмечается 6 декабря. Эта дата совпадает с Днём святого Николая. С этого дня начинается активная подготовка к предстоящим праздникам – дети пишут письма Санта-Клаусу, дома украшают рождественскими венками, гирляндами, елочными композициями. Также принято делать добрые поступки, оказывать помощь нуждающимся, участвовать в волонтерских и благотворительных акциях.
День лентяя 6 декабря – это повод для отдыха и праздного времяпрепровождения. Важно найти время для себя и ничего не делать: выспаться, лежать на кровати, смотреть фильмы или погулять по городу.
День рождения микроволновой печи. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день американский инженер Перси Спенсер получил патент на этого кухонного помощника в 1946 году.
Памятные даты в истории
Значимые события, которые произошли 6 декабря в разные годы:
1492 – Первая экспедиция Колумба открыла остров Гаити.
1741 – в России в результате дворцового переворота на престол взошла Елизавета Петровна.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанк"Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе". 1910 г. Художник Е.Лансере (1875-1946)
"Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе". 1910 г. Художник Е.Лансере (1875-1946)
1868 – открыто движение по Орловско-Витебской железной дороге.
1912 – при раскопках в египетской Амарне обнаружен бюст Нефертити.
1956 – состоялся матч ватерпольного турнира Олимпийских игр в Мельбурне, известный как "Кровь в бассейне", между сборными СССР и Венгрии.
1991 – вступила в силу Конституция Республики Болгария.
2000 – открыт химический элемент ливерморий с атомным номером 116.
2016 год – в Хакасии упал крупный метеорит.
2017 – администрация президента США Дональда Трампа объявила о признании США Иерусалима столицей Израиля.
Именины
6 декабря именины отмечают:
- Александр;
- Алексей;
- Борис;
- Григорий;
- Иван;
- Макар;
- Серафим;
- Фёдор.
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