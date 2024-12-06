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Какой сегодня праздник: что отмечают 6 декабря в России и в мире по календарю
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06:00 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/prazdnik-1987548323.html
6 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 декабря в России и в мире по календарю
6 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
На 6 декабря 2024 года в России выпадает сразу несколько праздников: с профессиональным днем поздравляют сотрудников госнаркоконтроля, а в мире отмечают День... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T06:00
2024-12-06T06:00
россия
праздники
религиозные праздники
общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На 6 декабря 2024 года в России выпадает сразу несколько праздников: с профессиональным днем поздравляют сотрудников госнаркоконтроля, а в мире отмечают День рождения Санта Клауса и микроволновой печи. Какие еще международные, религиозные праздники отмечают сегодня в мире, важные исторические события, что можно делать по народному календарю, – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииВ нашей стране 6 декабря отмечается День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России, в честь создания в 1991 году специальных подразделений в системе, в задачу которых входит контроль за незаконным оборотом наркотических средств. А также День памяти великого князя Александра Невского – полководца, мудрого и сильного правителя.Профессиональный праздникСвой профессиональный праздник сотрудники госнаркоконтроля празднуют с 2016 года. Поздравления звучат в адрес работников внутренних дел РФ, которые борются с преступными группировками по незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ, занимаются профилактикой и предупреждением наркозависимости, обеспечивают безопасность и здоровое будущее общества, выявляют зависимость у несовершеннолетних, пресекают деятельность нелегального производства наркотиков.Церковный праздник сегодняПравославные христиане сегодня чтут память святого Митрофана Воронежского – епископа Русской церкви, жившего в 17-18 веках.6 декабря в православии также день памяти:Католики всего мира празднуют 6 декабря День святого Николая, покровителя детей и путешественников. Существует традиция в этот день вывешивать носочки или башмачки, чтобы святой положил туда подарки для детей.Народный праздникВ народном календаре 6 декабря – Митрофанов день. На Руси в этот день полагалось печь пироги с капустой или вареньем, а остатки пищи отдавать домашним животным и птицам. А также плести лапти, их считали оберегом для защиты от бед, болезней, нищеты, стихийных бедствий.В Митрофанов день не стоит носить неудобную обувь, по приметам это приведет к семейному разладу. В народе говорили, кто в Митрофанов день ходит непричесанным и со спутанными волосами, у того и жизнь будет запутанной. Не рекомендуется переезжать на новое место жительства и отправляться в дальнее путешествие.Какие сегодня праздники в миреДень рождения Санта-Клауса ежегодно отмечается 6 декабря. Эта дата совпадает с Днём святого Николая. С этого дня начинается активная подготовка к предстоящим праздникам – дети пишут письма Санта-Клаусу, дома украшают рождественскими венками, гирляндами, елочными композициями. Также принято делать добрые поступки, оказывать помощь нуждающимся, участвовать в волонтерских и благотворительных акциях.День лентяя 6 декабря – это повод для отдыха и праздного времяпрепровождения. Важно найти время для себя и ничего не делать: выспаться, лежать на кровати, смотреть фильмы или погулять по городу.День рождения микроволновой печи. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день американский инженер Перси Спенсер получил патент на этого кухонного помощника в 1946 году.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 6 декабря в разные годы:1492 – Первая экспедиция Колумба открыла остров Гаити.1741 – в России в результате дворцового переворота на престол взошла Елизавета Петровна.1868 – открыто движение по Орловско-Витебской железной дороге.1912 – при раскопках в египетской Амарне обнаружен бюст Нефертити.1956 – состоялся матч ватерпольного турнира Олимпийских игр в Мельбурне, известный как "Кровь в бассейне", между сборными СССР и Венгрии.1991 – вступила в силу Конституция Республики Болгария.2000 – открыт химический элемент ливерморий с атомным номером 116.2016 год – в Хакасии упал крупный метеорит.2017 – администрация президента США Дональда Трампа объявила о признании США Иерусалима столицей Израиля.Именины6 декабря именины отмечают:
https://ria.ru/20241205/tserkovnyy-1907967065.html
https://ria.ru/20221206/prazdnik-1836343017.html
https://ria.ru/20241205/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html
https://ria.ru/20241206/post-1909431934.html
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россия, праздники, религиозные праздники, общество
Россия, Праздники, Религиозные праздники, Общество

6 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / Betsie Van Der MeerКакой сегодня праздник: что отмечают 6 декабря в России и в мире по календарю
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 декабря в России и в мире по календарю - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Getty Images / Betsie Van Der Meer
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 декабря в России и в мире по календарю
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На 6 декабря 2024 года в России выпадает сразу несколько праздников: с профессиональным днем поздравляют сотрудников госнаркоконтроля, а в мире отмечают День рождения Санта Клауса и микроволновой печи. Какие еще международные, религиозные праздники отмечают сегодня в мире, важные исторические события, что можно делать по народному календарю, – в материале РИА Новости.
Православные праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Церковный календарь на декабрь 2024 года: праздники, посты, памятные дни
5 декабря, 12:54

Какой сегодня праздник в России

В нашей стране 6 декабря отмечается День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России, в честь создания в 1991 году специальных подразделений в системе, в задачу которых входит контроль за незаконным оборотом наркотических средств. А также День памяти великого князя Александра Невского – полководца, мудрого и сильного правителя.

Профессиональный праздник

Свой профессиональный праздник сотрудники госнаркоконтроля празднуют с 2016 года. Поздравления звучат в адрес работников внутренних дел РФ, которые борются с преступными группировками по незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ, занимаются профилактикой и предупреждением наркозависимости, обеспечивают безопасность и здоровое будущее общества, выявляют зависимость у несовершеннолетних, пресекают деятельность нелегального производства наркотиков.
Верующие несут статуэтку Святого Николая во время Крестного хода, посвященного дню Святого в городе Комижа в Хорватии - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
День святого Николая в католических странах
6 декабря 2022, 01:01

Церковный праздник сегодня

Православные христиане сегодня чтут память святого Митрофана Воронежского епископа Русской церкви, жившего в 17-18 веках.
6 декабря в православии также день памяти:
  • мучеников Сисиния, епископа Кизического (III век), и Феодора Антиохийского (IV век);
  • святителя Амфилохия, епископа Иконийского (после 394 года), Григория, епископа Акрагантийского (VI-VII века);
  • благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия (1263 год);
  • святителя Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского (1703 год);
  • преподобномученика Серафима (Тьевара) (1931 год);
  • святого Иоанна Васильева, исповедника (1932 год);
  • священномучеников Елеазара Спиридонова, пресвитера и мученика Александра Уксусова (1937 год);
  • преподобного Колумбана, игумена Люксейского (615 год).
Католики всего мира празднуют 6 декабря День святого Николая, покровителя детей и путешественников. Существует традиция в этот день вывешивать носочки или башмачки, чтобы святой положил туда подарки для детей.

Народный праздник

В народном календаре 6 декабря – Митрофанов день. На Руси в этот день полагалось печь пироги с капустой или вареньем, а остатки пищи отдавать домашним животным и птицам. А также плести лапти, их считали оберегом для защиты от бед, болезней, нищеты, стихийных бедствий.
В Митрофанов день не стоит носить неудобную обувь, по приметам это приведет к семейному разладу. В народе говорили, кто в Митрофанов день ходит непричесанным и со спутанными волосами, у того и жизнь будет запутанной. Не рекомендуется переезжать на новое место жительства и отправляться в дальнее путешествие.
Выходные и праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Как отдыхаем в декабре-2024: праздники, выходные, норма рабочего времени
5 декабря, 12:14

Какие сегодня праздники в мире

День рождения Санта-Клауса ежегодно отмечается 6 декабря. Эта дата совпадает с Днём святого Николая. С этого дня начинается активная подготовка к предстоящим праздникам – дети пишут письма Санта-Клаусу, дома украшают рождественскими венками, гирляндами, елочными композициями. Также принято делать добрые поступки, оказывать помощь нуждающимся, участвовать в волонтерских и благотворительных акциях.
День лентяя 6 декабря – это повод для отдыха и праздного времяпрепровождения. Важно найти время для себя и ничего не делать: выспаться, лежать на кровати, смотреть фильмы или погулять по городу.
День рождения микроволновой печи. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день американский инженер Перси Спенсер получил патент на этого кухонного помощника в 1946 году.

Памятные даты в истории

Значимые события, которые произошли 6 декабря в разные годы:
1492 – Первая экспедиция Колумба открыла остров Гаити.
1741 – в России в результате дворцового переворота на престол взошла Елизавета Петровна.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанк"Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе". 1910 г. Художник Е.Лансере (1875-1946)
Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе. 1910 г. Художник Е.Лансере (1875-1946) - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
"Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе". 1910 г. Художник Е.Лансере (1875-1946)
1868 – открыто движение по Орловско-Витебской железной дороге.
1912 – при раскопках в египетской Амарне обнаружен бюст Нефертити.
1956 – состоялся матч ватерпольного турнира Олимпийских игр в Мельбурне, известный как "Кровь в бассейне", между сборными СССР и Венгрии.
1991 – вступила в силу Конституция Республики Болгария.
2000 – открыт химический элемент ливерморий с атомным номером 116.
2016 год – в Хакасии упал крупный метеорит.
2017 – администрация президента США Дональда Трампа объявила о признании США Иерусалима столицей Израиля.

Именины

6 декабря именины отмечают:
  • Александр;
  • Алексей;
  • Борис;
  • Григорий;
  • Иван;
  • Макар;
  • Серафим;
  • Фёдор.
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