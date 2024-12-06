https://ria.ru/20241206/pobediteli-1987825195.html
В Москве наградили победителей всероссийского конкурса "ПРО Образование"
В Москве наградили победителей всероссийского конкурса "ПРО Образование" - РИА Новости, 06.12.2024
В Москве наградили победителей всероссийского конкурса "ПРО Образование"
Торжественная церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса журналистских работ в области образования "ПРО Образование - 2024" прошла на... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T20:55
2024-12-06T20:55
2024-12-06T20:55
общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
москва
новости агентства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987748728_393:152:1568:813_1920x0_80_0_0_c5939256b2e40879d48440b4c911bdfb.png
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса журналистских работ в области образования "ПРО Образование - 2024" прошла на площадке Национального центра "Россия", передает корреспондент РИА Новости. Приветствие участникам церемонии направил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Уже более 20 лет соревнование объединяет талантливых авторов в сфере образовательной журналистики со всей страны. Вы освещаете актуальные вопросы образовательной повестки", - сказал министр, отметив, что через материалы родители, педагоги и дети узнают об успехах российских школьников на международных олимпиадах, о лучших учителях России и многом другом. В этом году для участия в номинациях на конкурс "ПРО Образование" поступило порядка 4 тысяч заявок из 89 регионов России. Лауреатами стали 58 участников — журналисты, индивидуальные авторы, сообщества образовательных организаций в социальных сетях, блогеры и средства массовой информации. Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" стал победителем в номинации "Лучшее издание, освещающее тему образования". Кроме того, специальный корреспондент РИА Новости Алиса Осипова заняла второе место в номинации "Журналист года, рассказывающий ПРО Образование".
https://ria.ru/20241028/laureat-1980588792.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987748728_281:0:1682:1051_1920x0_80_0_0_806d21db7e02e88c8f025c9ef41fe863.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, москва, новости агентства
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, Москва, Новости агентства
В Москве наградили победителей всероссийского конкурса "ПРО Образование"
Лауреатом конкурса ПРО Образование стал "Социальный навигатор" "России сегодня"