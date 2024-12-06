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В Москве наградили победителей всероссийского конкурса "ПРО Образование" - РИА Новости, 06.12.2024
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20:55 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/pobediteli-1987825195.html
В Москве наградили победителей всероссийского конкурса "ПРО Образование"
В Москве наградили победителей всероссийского конкурса "ПРО Образование" - РИА Новости, 06.12.2024
В Москве наградили победителей всероссийского конкурса "ПРО Образование"
Торжественная церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса журналистских работ в области образования "ПРО Образование - 2024" прошла на... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T20:55
2024-12-06T20:55
общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса журналистских работ в области образования "ПРО Образование - 2024" прошла на площадке Национального центра "Россия", передает корреспондент РИА Новости. Приветствие участникам церемонии направил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Уже более 20 лет соревнование объединяет талантливых авторов в сфере образовательной журналистики со всей страны. Вы освещаете актуальные вопросы образовательной повестки", - сказал министр, отметив, что через материалы родители, педагоги и дети узнают об успехах российских школьников на международных олимпиадах, о лучших учителях России и многом другом. В этом году для участия в номинациях на конкурс "ПРО Образование" поступило порядка 4 тысяч заявок из 89 регионов России. Лауреатами стали 58 участников — журналисты, индивидуальные авторы, сообщества образовательных организаций в социальных сетях, блогеры и средства массовой информации. Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" стал победителем в номинации "Лучшее издание, освещающее тему образования". Кроме того, специальный корреспондент РИА Новости Алиса Осипова заняла второе место в номинации "Журналист года, рассказывающий ПРО Образование".
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РИА Новости
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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, москва, новости агентства
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, Москва, Новости агентства
В Москве наградили победителей всероссийского конкурса "ПРО Образование"

Лауреатом конкурса ПРО Образование стал "Социальный навигатор" "России сегодня"

© Фото : Минпросвещения РоссииЛоготип конкурса "ПРО Образование - 2024"
Логотип конкурса ПРО Образование - 2024 - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Минпросвещения России
Логотип конкурса "ПРО Образование - 2024"
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса журналистских работ в области образования "ПРО Образование - 2024" прошла на площадке Национального центра "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
Приветствие участникам церемонии направил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«
"Уже более 20 лет соревнование объединяет талантливых авторов в сфере образовательной журналистики со всей страны. Вы освещаете актуальные вопросы образовательной повестки", - сказал министр, отметив, что через материалы родители, педагоги и дети узнают об успехах российских школьников на международных олимпиадах, о лучших учителях России и многом другом.
В этом году для участия в номинациях на конкурс "ПРО Образование" поступило порядка 4 тысяч заявок из 89 регионов России. Лауреатами стали 58 участников — журналисты, индивидуальные авторы, сообщества образовательных организаций в социальных сетях, блогеры и средства массовой информации.
Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" стал победителем в номинации "Лучшее издание, освещающее тему образования". Кроме того, специальный корреспондент РИА Новости Алиса Осипова заняла второе место в номинации "Журналист года, рассказывающий ПРО Образование".
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Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке"
28 октября, 20:51
 
ОбществоРоссияСергей КравцовСоциальный навигаторМоскваНовости агентства
 
 
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