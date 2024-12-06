https://ria.ru/20241206/pobediteli-1987825195.html

В Москве наградили победителей всероссийского конкурса "ПРО Образование"

В Москве наградили победителей всероссийского конкурса "ПРО Образование" - РИА Новости, 06.12.2024

В Москве наградили победителей всероссийского конкурса "ПРО Образование"

Торжественная церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса журналистских работ в области образования "ПРО Образование - 2024" прошла на... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T20:55

2024-12-06T20:55

2024-12-06T20:55

общество

россия

сергей кравцов

социальный навигатор

москва

новости агентства

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса журналистских работ в области образования "ПРО Образование - 2024" прошла на площадке Национального центра "Россия", передает корреспондент РИА Новости. Приветствие участникам церемонии направил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Уже более 20 лет соревнование объединяет талантливых авторов в сфере образовательной журналистики со всей страны. Вы освещаете актуальные вопросы образовательной повестки", - сказал министр, отметив, что через материалы родители, педагоги и дети узнают об успехах российских школьников на международных олимпиадах, о лучших учителях России и многом другом. В этом году для участия в номинациях на конкурс "ПРО Образование" поступило порядка 4 тысяч заявок из 89 регионов России. Лауреатами стали 58 участников — журналисты, индивидуальные авторы, сообщества образовательных организаций в социальных сетях, блогеры и средства массовой информации. Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" стал победителем в номинации "Лучшее издание, освещающее тему образования". Кроме того, специальный корреспондент РИА Новости Алиса Осипова заняла второе место в номинации "Журналист года, рассказывающий ПРО Образование".

https://ria.ru/20241028/laureat-1980588792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, москва, новости агентства