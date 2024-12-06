https://ria.ru/20241206/pmr-1987752977.html

В Приднестровье предложили ввести чрезвычайное экономическое положение

В Приднестровье предложили ввести чрезвычайное экономическое положение - РИА Новости, 06.12.2024

В Приднестровье предложили ввести чрезвычайное экономическое положение

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) предложили ввести чрезвычайное экономическое положение из-за ситуации в энергетике, сообщила... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:09

2024-12-06T16:09

2024-12-06T17:28

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вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) предложили ввести чрезвычайное экономическое положение из-за ситуации в энергетике, сообщила пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского."Президент заслушал доклады руководителей о готовности каждого министерства и ведомства к возможному отсутствию газоснабжения. <...> Вадим Красносельский, помимо прочего, поручил подготовить помещения для обогрева граждан, оказавшихся в сложной ситуации. Обязательно должны быть предусмотрены обеды в пунктах обогрева. По завершении многочасового совещания членами Совета безопасности принято единогласное решение о целесообразности введения в Приднестровье чрезвычайного экономического положения", — указано в материале.Глава ПМР также подчеркнул, что предварительная работа велась без лишнего шума и нагнетания, в отличие от Молдавии, в которой на теме газа публично спекулируют."Тревожить людей раньше нужного, спекулировать, создавать какие-то информационные платформы для беспокойства людей — не в моих правилах. И сегодня нет стопроцентной гарантии как на поставку газа, так и на ее отсутствие. Но тем не менее мы должны готовиться к любому развитию событий", — отметил Красносельский.Глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов ранее заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа ПМР в следующем году. Заключенный в 2019-м пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.С декабря 2022-го предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20241123/energetika-1985391418.html

https://ria.ru/20241108/pridnestrove-1982623257.html

https://ria.ru/20241125/gas-1985674049.html

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в мире, молдавия, вадим красносельский, газпром, молдовагаз, кишинев, европа