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Сдавшийся в плен офицер ВСУ оказался бывшим работником ЗАЭС - РИА Новости, 06.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:53 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/plen-1987685983.html
Сдавшийся в плен офицер ВСУ оказался бывшим работником ЗАЭС
Сдавшийся в плен офицер ВСУ оказался бывшим работником ЗАЭС - РИА Новости, 06.12.2024
Сдавшийся в плен офицер ВСУ оказался бывшим работником ЗАЭС
Сдавшийся в плен в Курской области командир взвода младший лейтенант ВСУ Евгений Гоч рассказал на видео от Минобороны РФ, что до начала спецоперации работал на... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:53
2024-12-06T11:53
специальная военная операция на украине
курская область
энергодар
запорожье
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сдавшийся в плен в Курской области командир взвода младший лейтенант ВСУ Евгений Гоч рассказал на видео от Минобороны РФ, что до начала спецоперации работал на Запорожской атомной станции и имел бронь, но в сентябре 2022 года уехал из Энергодара и через пару месяцев был мобилизован в ВСУ. "Я родился в Запорожье, потом переехал жить в Энергодар. Работник атомной станции, у меня на тот момент была, я думал, что была бронь, мне даже бумажку выдали. Тогда я думал по-другому, что в Запорожье более безопасно", - сказал Гоч. Он добавил, что буквально через пару месяцев он был мобилизован на территории Украины, и после прохождения общей военной подготовки был направлен в Польшу на курсы подготовки младших офицеров. По словам пленного, во время боев в Ольговском лесу в Кореневском районе Курской области он вместе со своими подчиненными попал в частичное, а затем и в полное окружение, пытался спастись бегством во время минометного обстрела, но был ранен в руку и живот и сдался в плен российским штурмовикам.
https://ria.ru/20241124/plen-1985461306.html
курская область
энергодар
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курская область, энергодар, запорожье, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Энергодар, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Сдавшийся в плен офицер ВСУ оказался бывшим работником ЗАЭС

Сдавшийся в плен в Курской области офицер ВСУ Гоч работал на ЗАЭС

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сдавшийся в плен в Курской области командир взвода младший лейтенант ВСУ Евгений Гоч рассказал на видео от Минобороны РФ, что до начала спецоперации работал на Запорожской атомной станции и имел бронь, но в сентябре 2022 года уехал из Энергодара и через пару месяцев был мобилизован в ВСУ.
«
"Я родился в Запорожье, потом переехал жить в Энергодар. Работник атомной станции, у меня на тот момент была, я думал, что была бронь, мне даже бумажку выдали. Тогда я думал по-другому, что в Запорожье более безопасно", - сказал Гоч.
Он добавил, что буквально через пару месяцев он был мобилизован на территории Украины, и после прохождения общей военной подготовки был направлен в Польшу на курсы подготовки младших офицеров.
По словам пленного, во время боев в Ольговском лесу в Кореневском районе Курской области он вместе со своими подчиненными попал в частичное, а затем и в полное окружение, пытался спастись бегством во время минометного обстрела, но был ранен в руку и живот и сдался в плен российским штурмовикам.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьЭнергодарЗапорожьеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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