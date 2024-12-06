https://ria.ru/20241206/plen-1987685983.html

Сдавшийся в плен офицер ВСУ оказался бывшим работником ЗАЭС

Сдавшийся в плен офицер ВСУ оказался бывшим работником ЗАЭС - РИА Новости, 06.12.2024

Сдавшийся в плен офицер ВСУ оказался бывшим работником ЗАЭС

Сдавшийся в плен в Курской области командир взвода младший лейтенант ВСУ Евгений Гоч рассказал на видео от Минобороны РФ, что до начала спецоперации работал на... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:53

2024-12-06T11:53

2024-12-06T11:53

специальная военная операция на украине

курская область

энергодар

запорожье

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сдавшийся в плен в Курской области командир взвода младший лейтенант ВСУ Евгений Гоч рассказал на видео от Минобороны РФ, что до начала спецоперации работал на Запорожской атомной станции и имел бронь, но в сентябре 2022 года уехал из Энергодара и через пару месяцев был мобилизован в ВСУ. "Я родился в Запорожье, потом переехал жить в Энергодар. Работник атомной станции, у меня на тот момент была, я думал, что была бронь, мне даже бумажку выдали. Тогда я думал по-другому, что в Запорожье более безопасно", - сказал Гоч. Он добавил, что буквально через пару месяцев он был мобилизован на территории Украины, и после прохождения общей военной подготовки был направлен в Польшу на курсы подготовки младших офицеров. По словам пленного, во время боев в Ольговском лесу в Кореневском районе Курской области он вместе со своими подчиненными попал в частичное, а затем и в полное окружение, пытался спастись бегством во время минометного обстрела, но был ранен в руку и живот и сдался в плен российским штурмовикам.

https://ria.ru/20241124/plen-1985461306.html

курская область

энергодар

запорожье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, энергодар, запорожье, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность