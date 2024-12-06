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Писториус сделал неожиданное заявление о немецких войсках на Украине - РИА Новости, 06.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:09 06.12.2024 (обновлено: 09:37 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/pistorius-1987640492.html
Писториус сделал неожиданное заявление о немецких войсках на Украине
Писториус сделал неожиданное заявление о немецких войсках на Украине - РИА Новости, 06.12.2024
Писториус сделал неожиданное заявление о немецких войсках на Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил отправку миротворческих сил Бундесвера для участия в операции по поддержанию мира, об этом он заявил в... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T04:09
2024-12-06T09:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
бундесвер германии
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил отправку миротворческих сил Бундесвера для участия в операции по поддержанию мира, об этом он заявил в интервью Deutschlandfunk.&quot;Мы готовимся, мы прорабатываем сценарии (отправки войск — Прим. ред.), но делаем это конфиденциально&quot;, — сказал он.Писториус добавил, что условия размещения контингента будут зависеть от мандата, масштабов и условий, выдвинутых сторонами конфликта.При этом министр подчеркнул, что Германия исключает участия сухопутных войск в боевых действиях на Украине.По словам Писториуса, сейчас невозможно говорить о будущем постсоветской республики, поскольку внутри страны разыгрываются различные сценарии, преждевременное раскрытие которых никому не поможет.Немецкие СМИ ранее сообщали, что глава МИД Германии Анналена Бербок якобы допустила отправку военных бундесвера на Украину для обеспечения перемирия. Однако, отвечая на вопрос журналистов в Брюсселе, министр ограничилась лишь общими словами и не говорила напрямую об отправке войск.В четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь подтвердил, что Германия не намерена предоставлять Украине разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь территории России, а также не планирует поставлять крылатые ракеты Taurus и не рассматривает отправку туда войск.На прошлой неделе новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня.Издание Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно данным СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить".Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, целый ряд стран — участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
https://ria.ru/20241206/leopard-1987628893.html
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в мире, украина, германия, россия, бундесвер германии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Бундесвер Германии
Писториус сделал неожиданное заявление о немецких войсках на Украине

Министр обороны ФРГ Писториус не исключил отправки войск на Украину

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил отправку миротворческих сил Бундесвера для участия в операции по поддержанию мира, об этом он заявил в интервью Deutschlandfunk.
«

"Мы готовимся, мы прорабатываем сценарии (отправки войск — Прим. ред.), но делаем это конфиденциально", — сказал он.

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Писториус добавил, что условия размещения контингента будут зависеть от мандата, масштабов и условий, выдвинутых сторонами конфликта.
При этом министр подчеркнул, что Германия исключает участия сухопутных войск в боевых действиях на Украине.
По словам Писториуса, сейчас невозможно говорить о будущем постсоветской республики, поскольку внутри страны разыгрываются различные сценарии, преждевременное раскрытие которых никому не поможет.
Немецкие СМИ ранее сообщали, что глава МИД Германии Анналена Бербок якобы допустила отправку военных бундесвера на Украину для обеспечения перемирия. Однако, отвечая на вопрос журналистов в Брюсселе, министр ограничилась лишь общими словами и не говорила напрямую об отправке войск.
В четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь подтвердил, что Германия не намерена предоставлять Украине разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь территории России, а также не планирует поставлять крылатые ракеты Taurus и не рассматривает отправку туда войск.
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На прошлой неделе новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня.
Издание Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно данным СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить".

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, целый ряд стран — участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
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