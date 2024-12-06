https://ria.ru/20241206/peskov-1987712978.html

Ситуация в Курской области близка к развязке, заявили в Кремле

Ситуация в Курской области близка к развязке, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.12.2024

Ситуация в Курской области близка к развязке, заявили в Кремле

Ситуация в Курской области близка к развязке, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T13:50

2024-12-06T13:50

2024-12-06T15:02

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

курская область

россия

политика

александр хинштейн

владимир путин

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МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Ситуация в Курской области близка к развязке, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Ситуация <...> близка к развязке. <...> Эта развязка будет обязательно, ситуация будет нормализована", — подчеркнул он.Песков добавил, что после этого нужно будет заниматься очень быстрым восстановлением региона, чтобы обеспечить возвращение людей.Как отметил пресс-секретарь президента, Курской области нужен был кризисный менеджер и Владимир Путин считает, что назначенный врио губернатора Александр Хинштейн лучше справится с этой ролью.Отвечая на вопрос о том, были ли у Кремля претензии к экс-главе региона Алексею Смирнову, он заявил, что "здесь не нужно говорить о претензиях, нужно говорить о том, что необходимо сделать в этой кризисной ситуации".Представитель Кремля также подчеркнул, что первоочередными задачами Хинштейна будут восстановление жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы и обеспечение всех потребностей жителей.В четверг Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". Он принял отставку главы региона Алексея Смирнова и назначил Александра Хинштейна врио губернатора.

https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987625884.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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дмитрий песков, курская область, россия, политика, александр хинштейн, владимир путин