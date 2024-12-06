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Ситуация в Курской области близка к развязке, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 06.12.2024 (обновлено: 15:02 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/peskov-1987712978.html
Ситуация в Курской области близка к развязке, заявили в Кремле
Ситуация в Курской области близка к развязке, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.12.2024
Ситуация в Курской области близка к развязке, заявили в Кремле
Ситуация в Курской области близка к развязке, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T13:50
2024-12-06T15:02
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
курская область
россия
политика
александр хинштейн
владимир путин
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МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Ситуация в Курской области близка к развязке, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Ситуация &lt;...&gt; близка к развязке. &lt;...&gt; Эта развязка будет обязательно, ситуация будет нормализована", — подчеркнул он.Песков добавил, что после этого нужно будет заниматься очень быстрым восстановлением региона, чтобы обеспечить возвращение людей.Как отметил пресс-секретарь президента, Курской области нужен был кризисный менеджер и Владимир Путин считает, что назначенный врио губернатора Александр Хинштейн лучше справится с этой ролью.Отвечая на вопрос о том, были ли у Кремля претензии к экс-главе региона Алексею Смирнову, он заявил, что "здесь не нужно говорить о претензиях, нужно говорить о том, что необходимо сделать в этой кризисной ситуации".Представитель Кремля также подчеркнул, что первоочередными задачами Хинштейна будут восстановление жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы и обеспечение всех потребностей жителей.В четверг Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". Он принял отставку главы региона Алексея Смирнова и назначил Александра Хинштейна врио губернатора.
https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987625884.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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дмитрий песков, курская область, россия, политика, александр хинштейн, владимир путин
Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Политика, Александр Хинштейн, Владимир Путин
Ситуация в Курской области близка к развязке, заявили в Кремле

Песков заявил о близкой развязке ситуации в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Ситуация в Курской области близка к развязке, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Ситуация <...> близка к развязке. <...> Эта развязка будет обязательно, ситуация будет нормализована", — подчеркнул он.
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В "ЕР" оценили назначение Хинштейна врио губернатора Курской области
Вчера, 00:15
Песков добавил, что после этого нужно будет заниматься очень быстрым восстановлением региона, чтобы обеспечить возвращение людей.
Как отметил пресс-секретарь президента, Курской области нужен был кризисный менеджер и Владимир Путин считает, что назначенный врио губернатора Александр Хинштейн лучше справится с этой ролью.
Отвечая на вопрос о том, были ли у Кремля претензии к экс-главе региона Алексею Смирнову, он заявил, что "здесь не нужно говорить о претензиях, нужно говорить о том, что необходимо сделать в этой кризисной ситуации".
Представитель Кремля также подчеркнул, что первоочередными задачами Хинштейна будут восстановление жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы и обеспечение всех потребностей жителей.
В четверг Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". Он принял отставку главы региона Алексея Смирнова и назначил Александра Хинштейна врио губернатора.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковКурская областьРоссияПолитикаАлександр ХинштейнВладимир Путин
 
 
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