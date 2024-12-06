https://ria.ru/20241206/peskov-1987710246.html

Песков ответил на вопрос о размещении "Орешника" в Белоруссии

Песков ответил на вопрос о размещении "Орешника" в Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2024

Песков ответил на вопрос о размещении "Орешника" в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность размещения на территории Белоруссии ракетных систем "Орешник", заявил, что такие решения... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T13:40

2024-12-06T13:40

2024-12-06T13:56

ракета "орешник"

дмитрий песков

белоруссия

россия

безопасность

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность размещения на территории Белоруссии ракетных систем "Орешник", заявил, что такие решения принимают президенты."Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности", - сказал журналистам Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html

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россия

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ракета "орешник", дмитрий песков, белоруссия, россия, безопасность