Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о размещении "Орешника" в Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 06.12.2024 (обновлено: 13:56 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/peskov-1987710246.html
Песков ответил на вопрос о размещении "Орешника" в Белоруссии
Песков ответил на вопрос о размещении "Орешника" в Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2024
Песков ответил на вопрос о размещении "Орешника" в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность размещения на территории Белоруссии ракетных систем "Орешник", заявил, что такие решения... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T13:40
2024-12-06T13:56
ракета "орешник"
дмитрий песков
белоруссия
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность размещения на территории Белоруссии ракетных систем "Орешник", заявил, что такие решения принимают президенты."Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности", - сказал журналистам Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ракета "орешник", дмитрий песков, белоруссия, россия, безопасность
Ракета "Орешник", Дмитрий Песков, Белоруссия, Россия, Безопасность
Песков ответил на вопрос о размещении "Орешника" в Белоруссии

Песков заявил, что решение о размещении "Орешника" в Белоруссии принимает Путин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность размещения на территории Белоруссии ракетных систем "Орешник", заявил, что такие решения принимают президенты.
"Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности", - сказал журналистам Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Применение новейшей ракеты Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Удар "Орешником"
22 ноября, 09:54
 
Ракета "Орешник"Дмитрий ПесковБелоруссияРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала