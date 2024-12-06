https://ria.ru/20241206/peskov-1987710246.html
Песков ответил на вопрос о размещении "Орешника" в Белоруссии
Песков ответил на вопрос о размещении "Орешника" в Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2024
Песков ответил на вопрос о размещении "Орешника" в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность размещения на территории Белоруссии ракетных систем "Орешник", заявил, что такие решения... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T13:40
2024-12-06T13:40
2024-12-06T13:56
ракета "орешник"
дмитрий песков
белоруссия
россия
безопасность
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность размещения на территории Белоруссии ракетных систем "Орешник", заявил, что такие решения принимают президенты."Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности", - сказал журналистам Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
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ракета "орешник", дмитрий песков, белоруссия, россия, безопасность
Ракета "Орешник", Дмитрий Песков, Белоруссия, Россия, Безопасность
Песков ответил на вопрос о размещении "Орешника" в Белоруссии
Песков заявил, что решение о размещении "Орешника" в Белоруссии принимает Путин