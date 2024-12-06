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Организаторы прямой линии Путина использовали ИИ, заявил Песков - РИА Новости, 06.12.2024
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13:36 06.12.2024 (обновлено: 14:11 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/peskov-1987708692.html
Организаторы прямой линии Путина использовали ИИ, заявил Песков
Организаторы прямой линии Путина использовали ИИ, заявил Песков - РИА Новости, 06.12.2024
Организаторы прямой линии Путина использовали ИИ, заявил Песков
Организаторы прямой линии президента России Владимира Путина подключили искусственный интеллект к процессу обработки вопросов граждан, рассказал пресс-секретарь РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T13:36
2024-12-06T14:11
дмитрий песков
россия
владимир путин
сбербанк россии
технологии
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Организаторы прямой линии президента России Владимира Путина подключили искусственный интеллект к процессу обработки вопросов граждан, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Прямая линия Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией."Из новаций удалось широко и в прикладном плане весьма эффективно задействовать искусственный интеллект к процессу обработки вопросов граждан. Это действительно уникально, благодаря титаническим усилиям команды организаторов мероприятия и прежде всего специалистов Сбербанка удалось задействовать GigaChat (ИИ от Сбера) именно для обработки всего массива", - рассказал Песков журналистам.
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дмитрий песков, россия, владимир путин, сбербанк россии, технологии
Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин, Сбербанк России, Технологии
Организаторы прямой линии Путина использовали ИИ, заявил Песков

Песков рассказал, что для прямой линии Путина использовали ИИ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Организаторы прямой линии президента России Владимира Путина подключили искусственный интеллект к процессу обработки вопросов граждан, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Прямая линия Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией.
"Из новаций удалось широко и в прикладном плане весьма эффективно задействовать искусственный интеллект к процессу обработки вопросов граждан. Это действительно уникально, благодаря титаническим усилиям команды организаторов мероприятия и прежде всего специалистов Сбербанка удалось задействовать GigaChat (ИИ от Сбера) именно для обработки всего массива", - рассказал Песков журналистам.
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Дмитрий ПесковРоссияВладимир ПутинСбербанк РоссииТехнологии
 
 
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