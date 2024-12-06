https://ria.ru/20241206/peskov-1987708692.html

Организаторы прямой линии Путина использовали ИИ, заявил Песков

Организаторы прямой линии Путина использовали ИИ, заявил Песков - РИА Новости, 06.12.2024

Организаторы прямой линии Путина использовали ИИ, заявил Песков

Организаторы прямой линии президента России Владимира Путина подключили искусственный интеллект к процессу обработки вопросов граждан, рассказал пресс-секретарь РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T13:36

2024-12-06T13:36

2024-12-06T14:11

дмитрий песков

россия

владимир путин

сбербанк россии

технологии

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Организаторы прямой линии президента России Владимира Путина подключили искусственный интеллект к процессу обработки вопросов граждан, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Прямая линия Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией."Из новаций удалось широко и в прикладном плане весьма эффективно задействовать искусственный интеллект к процессу обработки вопросов граждан. Это действительно уникально, благодаря титаническим усилиям команды организаторов мероприятия и прежде всего специалистов Сбербанка удалось задействовать GigaChat (ИИ от Сбера) именно для обработки всего массива", - рассказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241206/peskov-1987710246.html

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2024

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дмитрий песков, россия, владимир путин, сбербанк россии, технологии