https://ria.ru/20241206/peskov-1987706162.html

Песков прокомментировал договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Песков прокомментировал договор о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 06.12.2024

Песков прокомментировал договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Договор о гарантиях безопасности РФ и Белоруссии решает стратегические задачи, тогда как вопросы, связанные с тактическим ядерным оружием, - это задачи... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T13:20

2024-12-06T13:20

2024-12-06T13:20

россия

белоруссия

минск

дмитрий песков

владимир путин

безопасность

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Договор о гарантиях безопасности РФ и Белоруссии решает стратегические задачи, тогда как вопросы, связанные с тактическим ядерным оружием, - это задачи оперативные, и в открытых документах о них не говорится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее распорядился принять предложение МИД РФ и подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. "В открытых документах про тактическое ядерное оружие особо не говорится. Это уже, скорее, такие оперативные задачи. Тактические. В плане стратегии это именно взаимные обязательства, взаимные гарантии по обеспечению безопасности", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли в договоре между Россией и Белоруссией идти речь про тактическое ядерное оружие. Он отметил, что концепция безопасности, которую сегодня будут утверждать в Минске, предполагает гарантированное взаимное обеспечение безопасности и углубленное союзничество в этой сфере.

https://ria.ru/20241119/rossija-1984557613.html

россия

белоруссия

минск

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Варвара Скокшина

россия, белоруссия, минск, дмитрий песков, владимир путин, безопасность