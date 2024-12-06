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Песков прокомментировал договор о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 06.12.2024
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13:20 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/peskov-1987706162.html
Песков прокомментировал договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Песков прокомментировал договор о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 06.12.2024
Песков прокомментировал договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Договор о гарантиях безопасности РФ и Белоруссии решает стратегические задачи, тогда как вопросы, связанные с тактическим ядерным оружием, - это задачи... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T13:20
2024-12-06T13:20
россия
белоруссия
минск
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Договор о гарантиях безопасности РФ и Белоруссии решает стратегические задачи, тогда как вопросы, связанные с тактическим ядерным оружием, - это задачи оперативные, и в открытых документах о них не говорится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее распорядился принять предложение МИД РФ и подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. "В открытых документах про тактическое ядерное оружие особо не говорится. Это уже, скорее, такие оперативные задачи. Тактические. В плане стратегии это именно взаимные обязательства, взаимные гарантии по обеспечению безопасности", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли в договоре между Россией и Белоруссией идти речь про тактическое ядерное оружие. Он отметил, что концепция безопасности, которую сегодня будут утверждать в Минске, предполагает гарантированное взаимное обеспечение безопасности и углубленное союзничество в этой сфере.
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россия, белоруссия, минск, дмитрий песков, владимир путин, безопасность
Россия, Белоруссия, Минск, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность
Песков прокомментировал договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Песков: в договоре о безопасности с Белоруссией не говорится о ядерном оружии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Договор о гарантиях безопасности РФ и Белоруссии решает стратегические задачи, тогда как вопросы, связанные с тактическим ядерным оружием, - это задачи оперативные, и в открытых документах о них не говорится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин ранее распорядился принять предложение МИД РФ и подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
«
"В открытых документах про тактическое ядерное оружие особо не говорится. Это уже, скорее, такие оперативные задачи. Тактические. В плане стратегии это именно взаимные обязательства, взаимные гарантии по обеспечению безопасности", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли в договоре между Россией и Белоруссией идти речь про тактическое ядерное оружие.
Он отметил, что концепция безопасности, которую сегодня будут утверждать в Минске, предполагает гарантированное взаимное обеспечение безопасности и углубленное союзничество в этой сфере.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Россия может использовать ядерное оружие в ответ на применение ОМП
19 ноября, 11:45
 
РоссияБелоруссияМинскДмитрий ПесковВладимир ПутинБезопасность
 
 
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