https://ria.ru/20241206/peskov-1987704295.html

Песков высказался о недружественном окружении России и Белоруссии

Песков высказался о недружественном окружении России и Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2024

Песков высказался о недружественном окружении России и Белоруссии

Недружественное окружение РФ и Белоруссии заставляет страны более высокими темпами обсуждать вопросы безопасности, это в интересах двух стран, заявил... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T13:47

2024-12-06T13:47

2024-12-06T13:47

россия

белоруссия

дмитрий песков

политика

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Недружественное окружение РФ и Белоруссии заставляет страны более высокими темпами обсуждать вопросы безопасности, это в интересах двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Недружественное окружение заставляет нас еще более высокими темпами обсуждать вопросы обеспечения нашей безопасности, взаимного гарантирования безопасности и так далее, но сам по себе процесс гораздо более комплексный, и это в интересах народов наших двух стран", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987477773.html

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россия, белоруссия, дмитрий песков, политика