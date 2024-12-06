https://ria.ru/20241206/peskov-1987704295.html
Песков высказался о недружественном окружении России и Белоруссии
Песков высказался о недружественном окружении России и Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2024
Песков высказался о недружественном окружении России и Белоруссии
Недружественное окружение РФ и Белоруссии заставляет страны более высокими темпами обсуждать вопросы безопасности, это в интересах двух стран, заявил... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T13:47
2024-12-06T13:47
2024-12-06T13:47
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белоруссия
дмитрий песков
политика
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Недружественное окружение РФ и Белоруссии заставляет страны более высокими темпами обсуждать вопросы безопасности, это в интересах двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Недружественное окружение заставляет нас еще более высокими темпами обсуждать вопросы обеспечения нашей безопасности, взаимного гарантирования безопасности и так далее, но сам по себе процесс гораздо более комплексный, и это в интересах народов наших двух стран", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987477773.html
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россия, белоруссия, дмитрий песков, политика
Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Политика
Песков высказался о недружественном окружении России и Белоруссии
Песков: недружественное окружение вынуждает обсуждать вопросы безопасности