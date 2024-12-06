https://ria.ru/20241206/peskov-1987701254.html
Песков рассказал о двустороннем взаимодействии России и Белоруссии
Песков рассказал о двустороннем взаимодействии России и Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2024
Песков рассказал о двустороннем взаимодействии России и Белоруссии
Двустороннее взаимодействие РФ и Белоруссии в сфере безопасности развивается и совершенствуется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:55
2024-12-06T12:55
2024-12-06T13:02
россия
белоруссия
дмитрий песков
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Двустороннее взаимодействие РФ и Белоруссии в сфере безопасности развивается и совершенствуется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наверное, это важное пространство нашего союзничества - сфера безопасности. Здесь тоже развивается и совершенствуется двустороннее взаимодействие", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987477773.html
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россия, белоруссия, дмитрий песков
Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков
Песков рассказал о двустороннем взаимодействии России и Белоруссии
Песков заявил, что двустороннее взаимодействие России и Белоруссии развивается