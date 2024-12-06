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Москва и Минск выступают за равную безопасность для всех, заявил Песков - РИА Новости, 06.12.2024
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12:50 06.12.2024 (обновлено: 13:05 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/peskov-1987700278.html
Москва и Минск выступают за равную безопасность для всех, заявил Песков
Москва и Минск выступают за равную безопасность для всех, заявил Песков - РИА Новости, 06.12.2024
Москва и Минск выступают за равную безопасность для всех, заявил Песков
Москва и Минск выступают за равную безопасность для всех, в отличие от Киева, который хочет обеспечить свою безопасность в ущерб других, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:50
2024-12-06T13:05
москва
минск
киев
в мире
дмитрий песков
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Москва и Минск выступают за равную безопасность для всех, в отличие от Киева, который хочет обеспечить свою безопасность в ущерб других, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть такое понятие, как неделимость безопасности. Нельзя обеспечивать безопасность одной страны в ущерб безопасности другой страны. Вот как раз Киев требует этого. А мы (Россия и Белоруссия - ред.) требуем равной безопасности для всех", - сказал Песков журналистам.
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москва, минск, киев, в мире, дмитрий песков
Москва, Минск, Киев, В мире, Дмитрий Песков
Москва и Минск выступают за равную безопасность для всех, заявил Песков

Песков заявил, что Москва и Минск выступают за равную безопасность для всех

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Москва и Минск выступают за равную безопасность для всех, в отличие от Киева, который хочет обеспечить свою безопасность в ущерб других, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть такое понятие, как неделимость безопасности. Нельзя обеспечивать безопасность одной страны в ущерб безопасности другой страны. Вот как раз Киев требует этого. А мы (Россия и Белоруссия - ред.) требуем равной безопасности для всех", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Песков рассказал о двустороннем взаимодействии России и Белоруссии
Вчера, 12:55
 
МоскваМинскКиевВ миреДмитрий Песков
 
 
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