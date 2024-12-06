https://ria.ru/20241206/peskov-1987700278.html

Москва и Минск выступают за равную безопасность для всех, заявил Песков

Москва и Минск выступают за равную безопасность для всех, заявил Песков - РИА Новости, 06.12.2024

Москва и Минск выступают за равную безопасность для всех, заявил Песков

Москва и Минск выступают за равную безопасность для всех, в отличие от Киева, который хочет обеспечить свою безопасность в ущерб других, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:50

2024-12-06T12:50

2024-12-06T13:05

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в мире

дмитрий песков

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Москва и Минск выступают за равную безопасность для всех, в отличие от Киева, который хочет обеспечить свою безопасность в ущерб других, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть такое понятие, как неделимость безопасности. Нельзя обеспечивать безопасность одной страны в ущерб безопасности другой страны. Вот как раз Киев требует этого. А мы (Россия и Белоруссия - ред.) требуем равной безопасности для всех", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241206/peskov-1987701254.html

москва

минск

киев

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