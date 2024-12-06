https://ria.ru/20241206/peregovory-1987644344.html

В США сделали серьезное предупреждение Трампу по переговорам с Россией

В США сделали серьезное предупреждение Трампу по переговорам с Россией - РИА Новости, 06.12.2024

В США сделали серьезное предупреждение Трампу по переговорам с Россией

Запад и Украина остро нуждаются в начале переговоров с Россией, а не наоборот. С таким утверждением выступил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T06:15

2024-12-06T06:15

2024-12-06T17:12

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Запад и Украина остро нуждаются в начале переговоров с Россией, а не наоборот. С таким утверждением выступил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.По его мнению, если Запад и Украина не смогут убедить Москву сесть за стол переговоров, то это обернется безоговорочным поражением для Киева и его союзников."Россия не должна ни о чем договариваться: может, они и выражают готовность, но им это не нужно. Запад обязан. Обязан договариваться или мы рискуем проиграть войну. Сразу. Имею в виду капитуляцию", — предупредил он.По его мнению, и сам будущий президент США Дональд Трамп, и его команда должны это понимать, если они хотят добиться хоть каких-то результатов от соглашения с Россией."У них (у ВС России. — Прим. ред.) уже есть все необходимое: снаряжение, логистика, солдаты — все в полной боевой готовности. Они могут просто игнорировать то, что кто-то (на Западе. — Прим. ред.) говорит и продолжать все сносить <…>. Я не думаю, что Украина сможет продержаться", — усомнился он.По мнению Дэвиса, если Киев продолжит военные действия против России, то в конечном итоге это станет национальным самоубийством для Украины.Ранее агентство Reuters сообщило, что план избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.По информации Reuters, сейчас есть три плана: от будущего вице-президента Джей-Ди Вэнса, экс-директора национальной разведки Ричарда Гренелла и номинированного на должность спецпредставителя по Украине Кита Келлога.Трамп не раз заявлял, что если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложна, чтобы решить ее за один день.

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https://ria.ru/20241206/ukraina-1987639727.html

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украина, сша, россия, дональд трамп, ричард гренелл, кит келлог, нато