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На Украине заявили, что располагают ракетами-дронами "Пекло" - РИА Новости, 06.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:13 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/peklo-1987794275.html
На Украине заявили, что располагают ракетами-дронами "Пекло"
На Украине заявили, что располагают ракетами-дронами "Пекло" - РИА Новости, 06.12.2024
На Украине заявили, что располагают ракетами-дронами "Пекло"
Украина располагает ракетами-дронами "Пекло", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров, утверждает министр по вопросам стратегических... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:13
2024-12-06T18:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
воронежская область
владимир зеленский
рустем умеров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украина располагает ракетами-дронами "Пекло", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров, утверждает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин. "Серийное производство украинской ракеты-дрона "Пекло" done (сделано – ред.)", - написал Сметанин в своем Telegram-канале. По его словам, первую партию из нескольких десятков боеприпасов в пятницу передали ВСУ. Ракета летит со скоростью 700 километров в час на расстояние до 700 километров, сообщил министр. Владимир Зеленский 24 августа заявлял об испытании других ракет-дронов - "Паляница", а министр обороны Украины Рустем Умеров 4 декабря сообщал о начале серийного производства этого вида оружия. ВСУ регулярно наносят удары по регионам России в границах до 2022 года - в частности, неоднократно сообщалось об ударах по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях. Киев также неоднократно просил западных союзников разрешить ему бить по России переданным ими дальнобойным оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241206/ukraina-1987756057.html
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в мире, украина, россия, воронежская область, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Воронежская область, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, НАТО
На Украине заявили, что располагают ракетами-дронами "Пекло"

Сметанин: Киев располагает ракетами-дронами "Пекло" дальностью до 700 километров

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украина располагает ракетами-дронами "Пекло", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров, утверждает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин.
"Серийное производство украинской ракеты-дрона "Пекло" done (сделано – ред.)", - написал Сметанин в своем Telegram-канале.
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По его словам, первую партию из нескольких десятков боеприпасов в пятницу передали ВСУ. Ракета летит со скоростью 700 километров в час на расстояние до 700 километров, сообщил министр.
Владимир Зеленский 24 августа заявлял об испытании других ракет-дронов - "Паляница", а министр обороны Украины Рустем Умеров 4 декабря сообщал о начале серийного производства этого вида оружия.
ВСУ регулярно наносят удары по регионам России в границах до 2022 года - в частности, неоднократно сообщалось об ударах по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях. Киев также неоднократно просил западных союзников разрешить ему бить по России переданным ими дальнобойным оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВоронежская областьВладимир ЗеленскийРустем УмеровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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