https://ria.ru/20241206/peklo-1987794275.html

На Украине заявили, что располагают ракетами-дронами "Пекло"

На Украине заявили, что располагают ракетами-дронами "Пекло" - РИА Новости, 06.12.2024

На Украине заявили, что располагают ракетами-дронами "Пекло"

Украина располагает ракетами-дронами "Пекло", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров, утверждает министр по вопросам стратегических... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T18:13

2024-12-06T18:13

2024-12-06T18:13

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

рустем умеров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украина располагает ракетами-дронами "Пекло", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров, утверждает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин. "Серийное производство украинской ракеты-дрона "Пекло" done (сделано – ред.)", - написал Сметанин в своем Telegram-канале. По его словам, первую партию из нескольких десятков боеприпасов в пятницу передали ВСУ. Ракета летит со скоростью 700 километров в час на расстояние до 700 километров, сообщил министр. Владимир Зеленский 24 августа заявлял об испытании других ракет-дронов - "Паляница", а министр обороны Украины Рустем Умеров 4 декабря сообщал о начале серийного производства этого вида оружия. ВСУ регулярно наносят удары по регионам России в границах до 2022 года - в частности, неоднократно сообщалось об ударах по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях. Киев также неоднократно просил западных союзников разрешить ему бить по России переданным ими дальнобойным оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241206/ukraina-1987756057.html

https://ria.ru/20241204/ukraina-1987331428.html

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