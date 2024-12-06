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Около 1 тыс человек поучаствовали в форуме "Патриот – это я!" в Подмосковье

Около 1 тыс человек поучаствовали в форуме "Патриот – это я!" в Подмосковье - РИА Новости, 06.12.2024

Около 1 тыс человек поучаствовали в форуме "Патриот – это я!" в Подмосковье

В Московской области прошел III Межрегиональный гражданско-патриотический форум "Патриот – это я!", он собрал около тысячи человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T21:19

2024-12-06T21:19

2024-12-06T21:19

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Московской области прошел III Межрегиональный гражданско-патриотический форум "Патриот – это я!", он собрал около тысячи человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. В этом году форум собрал активистов со всего Подмосковья, других регионов, а также Республик Беларусь и Абхазия. С приветственным словом к участникам обратилась министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе. "Хочется всем вам передать теплые слова от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и сказать, что вы самые классные, самые дружные, мы вами гордимся! Стараемся каждый год проводить для вас этот форум, подготовили много активностей. Надеемся, что вам нравится и вы уже завели здесь друзей. В этом году к нам приехали гости из Санкт-Петербурга, Твери, Воронежа, Калуги, Владимира, Донецкой и Луганской Народных республик, а также Белоруссии и Абхазии", - приводит пресс-служба слова Швелидзе. Отмечается, что для гостей из других регионов была организована двухдневная экскурсионная программа. Свои стенды представили региональные отделения "Юнармии", "Движения Первых", ВСКС, центр "Авангард", Волонтеры Подмосковья, музейно-храмовый комплекс Вооруженных Сил РФ, поисковые отряды Московской области, Парк "Патриот", патриотический клуб "ЯРОПОЛК". Организатором форума выступило министерство информации и молодежной политики региона. Он прошел в соответствии с задачами федерального проекта "Патриотическое воспитание" нацпроекта "Образование".

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общество, московская область (подмосковье), санкт-петербург, юнармия, патриот, россия