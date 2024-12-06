https://ria.ru/20241206/patriot-1987827216.html
Около 1 тыс человек поучаствовали в форуме "Патриот – это я!" в Подмосковье
Около 1 тыс человек поучаствовали в форуме "Патриот – это я!" в Подмосковье - РИА Новости, 06.12.2024
Около 1 тыс человек поучаствовали в форуме "Патриот – это я!" в Подмосковье
В Московской области прошел III Межрегиональный гражданско-патриотический форум "Патриот – это я!", он собрал около тысячи человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T21:19
2024-12-06T21:19
2024-12-06T21:19
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
юнармия
патриот
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967780925_0:121:3075:1851_1920x0_80_0_0_6191a1661c60facdd6d897c586ace569.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Московской области прошел III Межрегиональный гражданско-патриотический форум "Патриот – это я!", он собрал около тысячи человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. В этом году форум собрал активистов со всего Подмосковья, других регионов, а также Республик Беларусь и Абхазия. С приветственным словом к участникам обратилась министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе. "Хочется всем вам передать теплые слова от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и сказать, что вы самые классные, самые дружные, мы вами гордимся! Стараемся каждый год проводить для вас этот форум, подготовили много активностей. Надеемся, что вам нравится и вы уже завели здесь друзей. В этом году к нам приехали гости из Санкт-Петербурга, Твери, Воронежа, Калуги, Владимира, Донецкой и Луганской Народных республик, а также Белоруссии и Абхазии", - приводит пресс-служба слова Швелидзе. Отмечается, что для гостей из других регионов была организована двухдневная экскурсионная программа. Свои стенды представили региональные отделения "Юнармии", "Движения Первых", ВСКС, центр "Авангард", Волонтеры Подмосковья, музейно-храмовый комплекс Вооруженных Сил РФ, поисковые отряды Московской области, Парк "Патриот", патриотический клуб "ЯРОПОЛК". Организатором форума выступило министерство информации и молодежной политики региона. Он прошел в соответствии с задачами федерального проекта "Патриотическое воспитание" нацпроекта "Образование".
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967780925_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_5fc576848a4895326eeef70b787fb974.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), санкт-петербург, юнармия, патриот, россия
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Юнармия, Патриот, Россия
Около 1 тыс человек поучаствовали в форуме "Патриот – это я!" в Подмосковье
В Московской области прошел форум "Патриот – это я!"
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Московской области прошел III Межрегиональный гражданско-патриотический форум "Патриот – это я!", он собрал около тысячи человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этом году форум собрал активистов со всего Подмосковья, других регионов, а также Республик Беларусь и Абхазия.
С приветственным словом к участникам обратилась министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.
"Хочется всем вам передать теплые слова от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и сказать, что вы самые классные, самые дружные, мы вами гордимся! Стараемся каждый год проводить для вас этот форум, подготовили много активностей. Надеемся, что вам нравится и вы уже завели здесь друзей. В этом году к нам приехали гости из Санкт-Петербурга, Твери, Воронежа, Калуги, Владимира, Донецкой и Луганской Народных республик, а также Белоруссии и Абхазии", - приводит пресс-служба слова Швелидзе.
Отмечается, что для гостей из других регионов была организована двухдневная экскурсионная программа.
Свои стенды представили региональные отделения "Юнармии", "Движения Первых", ВСКС, центр "Авангард", Волонтеры Подмосковья, музейно-храмовый комплекс Вооруженных Сил РФ, поисковые отряды Московской области, Парк "Патриот", патриотический клуб "ЯРОПОЛК".
Организатором форума выступило министерство информации и молодежной политики региона. Он прошел в соответствии с задачами федерального проекта "Патриотическое воспитание" нацпроекта "Образование".