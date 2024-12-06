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Путин пригласил Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 06.12.2024
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15:15 06.12.2024 (обновлено: 15:47 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/parad-1987739040.html
Путин пригласил Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы
Путин пригласил Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 06.12.2024
Путин пригласил Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы
Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Беларуссии Александра Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы в 2025 году. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:15
2024-12-06T15:47
россия
москва
минск
владимир путин
александр лукашенко
акция "бессмертный полк"
союзное государство
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Беларуссии Александра Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы в 2025 году.Ранее президент России Владимир Путин в пятницу прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства."Мы ждем Александра Григорьевича на юбилейных торжествах в Москве 9 мая", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.Восьмого декабря 1999 года Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства, которым декларируется образование Союзного государства как нового этапа в единении народов двух стран в демократическое правовое государство. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.
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россия, москва, минск, владимир путин, александр лукашенко, акция "бессмертный полк", союзное государство
Россия, Москва, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Акция "Бессмертный полк", Союзное государство
Путин пригласил Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы

Путин пригласил Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы в 2025 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Беларуссии Александра Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы в 2025 году.
Ранее президент России Владимир Путин в пятницу прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.
"Мы ждем Александра Григорьевича на юбилейных торжествах в Москве 9 мая", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.
Восьмого декабря 1999 года Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства, которым декларируется образование Союзного государства как нового этапа в единении народов двух стран в демократическое правовое государство. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.
Заседание Высшего Государственного совета Союзного государства в Минске - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Путин и Лукашенко в Минске подпишут договор о гарантиях безопасности
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РоссияМоскваМинскВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоАкция "Бессмертный полк"Союзное государство
 
 
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