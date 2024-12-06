https://ria.ru/20241206/parad-1987739040.html

Путин пригласил Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы

Путин пригласил Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 06.12.2024

Путин пригласил Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы

Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Беларуссии Александра Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы в 2025 году. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:15

2024-12-06T15:15

2024-12-06T15:47

россия

москва

минск

владимир путин

александр лукашенко

акция "бессмертный полк"

союзное государство

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Беларуссии Александра Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы в 2025 году.Ранее президент России Владимир Путин в пятницу прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства."Мы ждем Александра Григорьевича на юбилейных торжествах в Москве 9 мая", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.Восьмого декабря 1999 года Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства, которым декларируется образование Союзного государства как нового этапа в единении народов двух стран в демократическое правовое государство. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.

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россия, москва, минск, владимир путин, александр лукашенко, акция "бессмертный полк", союзное государство