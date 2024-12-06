https://ria.ru/20241206/parad-1987739040.html
Путин пригласил Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы
Путин пригласил Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 06.12.2024
Путин пригласил Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы
Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Беларуссии Александра Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы в 2025 году. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:15
2024-12-06T15:15
2024-12-06T15:47
россия
москва
минск
владимир путин
александр лукашенко
акция "бессмертный полк"
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987738241_0:357:3006:2048_1920x0_80_0_0_792ac93b3d94d33218532891f788cc76.jpg
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Беларуссии Александра Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы в 2025 году.Ранее президент России Владимир Путин в пятницу прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства."Мы ждем Александра Григорьевича на юбилейных торжествах в Москве 9 мая", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.Восьмого декабря 1999 года Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства, которым декларируется образование Союзного государства как нового этапа в единении народов двух стран в демократическое правовое государство. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.
https://ria.ru/20241206/dogovor-1987739384.html
россия
москва
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987738241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab6457c40e1a5d65e0b5297a40e19cc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, минск, владимир путин, александр лукашенко, акция "бессмертный полк", союзное государство
Россия, Москва, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Акция "Бессмертный полк", Союзное государство
Путин пригласил Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы
Путин пригласил Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы в 2025 году