https://ria.ru/20241206/oreshnik-1987774661.html
Минск будет определять объекты поражения "Орешником", заявил Путин
Минск будет определять объекты поражения "Орешником", заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2024
Минск будет определять объекты поражения "Орешником", заявил Путин
Объекты поражения "Орешником" с территории Белоруссии у вероятного противника будет определять военно-политическое руководство Минска, заявил президент РФ... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:13
2024-12-06T17:13
2024-12-06T17:24
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минск
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владимир путин
александр лукашенко
ракетные войска стратегического назначения
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Объекты поражения "Орешником" с территории Белоруссии у вероятного противника будет определять военно-политическое руководство Минска, заявил президент РФ Владимир Путин.После заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства лидер республики Александр Лукашенко попросил Путина разместить на территории Белоруссии "Орешник"."Разумеется, несмотря на то, что они будут входить в комплекс РВСН России, тем не менее, определение объектов поражения на территории вероятного противника, безусловно, будет оставаться за военно-политическим руководством Республики Беларусь" , - сказал Путин.Он пообещал в рабочем режиме обсудить все связанные с этим вопросы.
https://ria.ru/20241206/putin-1987777347.html
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союзное государство, минск, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, ракетные войска стратегического назначения
Союзное государство, Минск, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Ракетные войска стратегического назначения
Минск будет определять объекты поражения "Орешником", заявил Путин
Путин: объекты поражения "Орешником" будет определять военное руководство Минска