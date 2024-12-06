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"Орешник" будет поступать в Белоруссию, заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2024
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Союзное государство
 
17:09 06.12.2024 (обновлено: 17:23 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/oreshnik-1987773018.html
"Орешник" будет поступать в Белоруссию, заявил Путин
"Орешник" будет поступать в Белоруссию, заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2024
"Орешник" будет поступать в Белоруссию, заявил Путин
Комплексы "Орешник" будут поступать на вооружение РФ, и параллельно будут поступать в Белоруссию, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:09
2024-12-06T17:23
союзное государство
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
ракетные войска стратегического назначения
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Комплексы "Орешник" будут поступать на вооружение РФ, и параллельно будут поступать в Белоруссию, сообщил президент России Владимир Путин.В заявлении по итогам заседания ВГС Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина разместить "Орешник" на территории Белоруссии. Российский лидер в свою очередь сообщил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года."К этому времени, по нашим предварительным расчетам, мы наладим серийный выпуск. Эти комплексы будут поступать на вооружение в РВСН России. И параллельно начнем их размещение на территории Белоруссии", - сказал Пути
https://ria.ru/20241206/oreshnik-1987770870.html
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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, ракетные войска стратегического назначения
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Ракетные войска стратегического назначения
"Орешник" будет поступать в Белоруссию, заявил Путин

Путин заявил, что "Орешник" будет поступать в Белоруссию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии фотографирования перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии фотографирования перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии фотографирования перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Комплексы "Орешник" будут поступать на вооружение РФ, и параллельно будут поступать в Белоруссию, сообщил президент России Владимир Путин.
В заявлении по итогам заседания ВГС Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина разместить "Орешник" на территории Белоруссии. Российский лидер в свою очередь сообщил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
"К этому времени, по нашим предварительным расчетам, мы наладим серийный выпуск. Эти комплексы будут поступать на вооружение в РВСН России. И параллельно начнем их размещение на территории Белоруссии", - сказал Пути
Кадр видео удара Орешником - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Путин согласился разместить "Орешник" на территории Белоруссии
Вчера, 17:04
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРакетные войска стратегического назначения
 
 
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