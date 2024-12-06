https://ria.ru/20241206/oreshnik-1987773018.html

"Орешник" будет поступать в Белоруссию, заявил Путин

"Орешник" будет поступать в Белоруссию, заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2024

"Орешник" будет поступать в Белоруссию, заявил Путин

Комплексы "Орешник" будут поступать на вооружение РФ, и параллельно будут поступать в Белоруссию, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:09

2024-12-06T17:09

2024-12-06T17:23

союзное государство

белоруссия

россия

владимир путин

александр лукашенко

ракетные войска стратегического назначения

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Комплексы "Орешник" будут поступать на вооружение РФ, и параллельно будут поступать в Белоруссию, сообщил президент России Владимир Путин.В заявлении по итогам заседания ВГС Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина разместить "Орешник" на территории Белоруссии. Российский лидер в свою очередь сообщил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года."К этому времени, по нашим предварительным расчетам, мы наладим серийный выпуск. Эти комплексы будут поступать на вооружение в РВСН России. И параллельно начнем их размещение на территории Белоруссии", - сказал Пути

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белоруссия

россия

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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, ракетные войска стратегического назначения