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Путин согласился разместить "Орешник" на территории Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2024
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Союзное государство
 
17:04 06.12.2024 (обновлено: 19:07 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/oreshnik-1987770870.html
Путин согласился разместить "Орешник" на территории Белоруссии
Путин согласился разместить "Орешник" на территории Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2024
Путин согласился разместить "Орешник" на территории Белоруссии
Владимир Путин поддержал предложение Александра Лукашенко разместить в Белоруссии новейшие российские ракетные комплексы "Орешник". РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:04
2024-12-06T19:07
союзное государство
белоруссия
россия
ракета "орешник"
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин поддержал предложение Александра Лукашенко разместить в Белоруссии новейшие российские ракетные комплексы "Орешник".&quot;Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как &quot;Орешник&quot;, на территории Республики Беларусь возможным. Второе: это станет возможным, думаю, во второй половине следующего года, по мере наращивания серийного выпуска этих комплексов в России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение российских войск стратегического назначения&quot;.Несмотря на то что комплексы будут входить в состав РВСН России, определять для них цели на территории вероятного противника будет военно-политическое руководство Белоруссии, подчеркнул Путин.Он уточнил, что специалисты должны решить некоторые технические вопросы, а именно определить минимальную дальность с учетом приоритетов обеспечения безопасности Белоруссии.&quot;Потребуются &lt;...&gt; минимальные затраты, имея в виду, что в Белоруссии остались определенные инфраструктурные возможности еще со времен Советского Союза&quot;, — добавил российский лидер.Лукашенко озвучил просьбу разместить комплексы "Орешник" в Белоруссии после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске. По его словам, испытания, которые провела Россия, оказали "определенное воздействие" на бывших партнеров, а ныне соперников. Такое решение может "успокоить" некоторых политиков, которые уже готовы воевать против Белоруссии, а равно и против России, заключил президент республики.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987634852.html
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белоруссия, россия, ракета "орешник", владимир путин, безопасность
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Ракета "Орешник", Владимир Путин, Безопасность
Путин согласился разместить "Орешник" на территории Белоруссии

Россия может разместить "Орешник" в Белоруссии во второй половине 2025 года

Кадр видео удара "Орешником"
Кадр видео удара Орешником - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Кадр видео удара "Орешником". Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин поддержал предложение Александра Лукашенко разместить в Белоруссии новейшие российские ракетные комплексы "Орешник".
«

"Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как "Орешник", на территории Республики Беларусь возможным. Второе: это станет возможным, думаю, во второй половине следующего года, по мере наращивания серийного выпуска этих комплексов в России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение российских войск стратегического назначения".

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
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Несмотря на то что комплексы будут входить в состав РВСН России, определять для них цели на территории вероятного противника будет военно-политическое руководство Белоруссии, подчеркнул Путин.
Он уточнил, что специалисты должны решить некоторые технические вопросы, а именно определить минимальную дальность с учетом приоритетов обеспечения безопасности Белоруссии.
«

"Потребуются <...> минимальные затраты, имея в виду, что в Белоруссии остались определенные инфраструктурные возможности еще со времен Советского Союза", — добавил российский лидер.

Лукашенко озвучил просьбу разместить комплексы "Орешник" в Белоруссии после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске. По его словам, испытания, которые провела Россия, оказали "определенное воздействие" на бывших партнеров, а ныне соперников. Такое решение может "успокоить" некоторых политиков, которые уже готовы воевать против Белоруссии, а равно и против России, заключил президент республики.
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Союзное государствоБелоруссияРоссияРакета "Орешник"Владимир ПутинБезопасность
 
 
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