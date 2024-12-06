https://ria.ru/20241206/oreshnik-1987770870.html

Путин согласился разместить "Орешник" на территории Белоруссии

Путин согласился разместить "Орешник" на территории Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2024

Путин согласился разместить "Орешник" на территории Белоруссии

Владимир Путин поддержал предложение Александра Лукашенко разместить в Белоруссии новейшие российские ракетные комплексы "Орешник". РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:04

2024-12-06T17:04

2024-12-06T19:07

союзное государство

белоруссия

россия

ракета "орешник"

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин поддержал предложение Александра Лукашенко разместить в Белоруссии новейшие российские ракетные комплексы "Орешник"."Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как "Орешник", на территории Республики Беларусь возможным. Второе: это станет возможным, думаю, во второй половине следующего года, по мере наращивания серийного выпуска этих комплексов в России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение российских войск стратегического назначения".Несмотря на то что комплексы будут входить в состав РВСН России, определять для них цели на территории вероятного противника будет военно-политическое руководство Белоруссии, подчеркнул Путин.Он уточнил, что специалисты должны решить некоторые технические вопросы, а именно определить минимальную дальность с учетом приоритетов обеспечения безопасности Белоруссии."Потребуются <...> минимальные затраты, имея в виду, что в Белоруссии остались определенные инфраструктурные возможности еще со времен Советского Союза", — добавил российский лидер.Лукашенко озвучил просьбу разместить комплексы "Орешник" в Белоруссии после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске. По его словам, испытания, которые провела Россия, оказали "определенное воздействие" на бывших партнеров, а ныне соперников. Такое решение может "успокоить" некоторых политиков, которые уже готовы воевать против Белоруссии, а равно и против России, заключил президент республики.

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987634852.html

https://ria.ru/20241127/protivostoyanie-1985820562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, россия, ракета "орешник", владимир путин, безопасность