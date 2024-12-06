Путин согласился разместить "Орешник" на территории Белоруссии
Россия может разместить "Орешник" в Белоруссии во второй половине 2025 года
Кадр видео удара "Орешником"
Кадр видео удара "Орешником". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин поддержал предложение Александра Лукашенко разместить в Белоруссии новейшие российские ракетные комплексы "Орешник".
«
"Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как "Орешник", на территории Республики Беларусь возможным. Второе: это станет возможным, думаю, во второй половине следующего года, по мере наращивания серийного выпуска этих комплексов в России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение российских войск стратегического назначения".
Лавров оценил реакцию США на тест "Орешника"
Вчера, 02:11
Несмотря на то что комплексы будут входить в состав РВСН России, определять для них цели на территории вероятного противника будет военно-политическое руководство Белоруссии, подчеркнул Путин.
Он уточнил, что специалисты должны решить некоторые технические вопросы, а именно определить минимальную дальность с учетом приоритетов обеспечения безопасности Белоруссии.
«
"Потребуются <...> минимальные затраты, имея в виду, что в Белоруссии остались определенные инфраструктурные возможности еще со времен Советского Союза", — добавил российский лидер.
Лукашенко озвучил просьбу разместить комплексы "Орешник" в Белоруссии после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске. По его словам, испытания, которые провела Россия, оказали "определенное воздействие" на бывших партнеров, а ныне соперников. Такое решение может "успокоить" некоторых политиков, которые уже готовы воевать против Белоруссии, а равно и против России, заключил президент республики.
Новый глобальный этап противостояния России и Запада стартовал
27 ноября, 08:00