https://ria.ru/20241206/oreshnik-1987768682.html

Лукашенко попросил Путина разместить "Орешник" в Белоруссии

Лукашенко попросил Путина разместить "Орешник" в Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2024

Лукашенко попросил Путина разместить "Орешник" в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить на белорусской территории российское новейшее вооружение,... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:59

2024-12-06T16:59

2024-12-06T17:18

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белоруссия

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минск

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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить на белорусской территории российское новейшее вооружение, включая систему "Орешник"."Недавно Россия успешно провела пуск "Орешника", это имело определенное воздействие на наших партнеров бывших, а ныне соперников. Не сочтите за наглость, но я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения, прежде всего "Орешник", были размещены на территории Беларуси", - заявил Лукашенко по итогам заседания Высшего госсовета союзного государства в Минске.По его словам, это серьезно успокоило бы некоторые умы, которые уже готовы воевать против Белоруссии, а "равно и против России на территории Беларуси, согласно концепции национальной безопасности (Союзного государства – ред.), которую недавно подписали".

https://ria.ru/20241206/oreshnik-1987770870.html

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россия

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союзное государство, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин, в мире