https://ria.ru/20241206/omsk-1987783343.html

Житель Омска прятался в пенопласте, чтобы избежать уплаты алиментов

Житель Омска прятался в пенопласте, чтобы избежать уплаты алиментов - РИА Новости, 06.12.2024

Житель Омска прятался в пенопласте, чтобы избежать уплаты алиментов

Житель Омской области во время визита судебного пристава прятался в груде пенопласта и в шкафу, чтобы избежать уплаты алиментов, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:36

2024-12-06T17:36

2024-12-06T17:36

происшествия

омская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744154091_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_ff35b4308b16b1e56bc713c6505e3848.jpg

ОМСК, 6 дек - РИА Новости. Житель Омской области во время визита судебного пристава прятался в груде пенопласта и в шкафу, чтобы избежать уплаты алиментов, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Омской области. Безработный 39-летний житель поселка Новоомского Омской области долго не платил алиментов на своих маленьких дочерей. У него образовался крупный долг. Мужчина всячески избегал встреч с судебными приставами. В итоге они решили прийти к нему сами. Когда приставы пришли к нему домой, двери им открыла его мать и сказала, что сына нет дома. Тем не менее, сотрудники прошли во двор дома и заметили шевеление в куче строительного мусора. Под грудой пенопласта прятался должник. "В другом случае должностных лиц встретила 90-летняя бабушка должника, которая набирала во дворе уголь для растопки печи, и сообщила, что внук находится в доме. Осмотрев комнаты, сотрудник органа принудительного исполнения заметил, что в спальне, где ночует должник, на полу в пепельнице лежит тлеющая сигарета – тогда судебный пристав-исполнитель решил проверить шкаф, открыв который, увидел ноги искомого мужчины", – сообщили в пресс-службе. На омича составили протокол о привлечении к административной ответственности, переданный для рассмотрения в суд, который признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ. Долг перед дочерьми при этом сохранится, а в случае неуплаты на него возбудят уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

https://ria.ru/20240902/tonnel-1969975664.html

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омская область, россия