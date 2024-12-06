Рейтинг@Mail.ru
Житель Омска прятался в пенопласте, чтобы избежать уплаты алиментов - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/omsk-1987783343.html
Житель Омска прятался в пенопласте, чтобы избежать уплаты алиментов
Житель Омска прятался в пенопласте, чтобы избежать уплаты алиментов - РИА Новости, 06.12.2024
Житель Омска прятался в пенопласте, чтобы избежать уплаты алиментов
Житель Омской области во время визита судебного пристава прятался в груде пенопласта и в шкафу, чтобы избежать уплаты алиментов, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:36
2024-12-06T17:36
происшествия
омская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744154091_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_ff35b4308b16b1e56bc713c6505e3848.jpg
ОМСК, 6 дек - РИА Новости. Житель Омской области во время визита судебного пристава прятался в груде пенопласта и в шкафу, чтобы избежать уплаты алиментов, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Омской области. Безработный 39-летний житель поселка Новоомского Омской области долго не платил алиментов на своих маленьких дочерей. У него образовался крупный долг. Мужчина всячески избегал встреч с судебными приставами. В итоге они решили прийти к нему сами. Когда приставы пришли к нему домой, двери им открыла его мать и сказала, что сына нет дома. Тем не менее, сотрудники прошли во двор дома и заметили шевеление в куче строительного мусора. Под грудой пенопласта прятался должник. "В другом случае должностных лиц встретила 90-летняя бабушка должника, которая набирала во дворе уголь для растопки печи, и сообщила, что внук находится в доме. Осмотрев комнаты, сотрудник органа принудительного исполнения заметил, что в спальне, где ночует должник, на полу в пепельнице лежит тлеющая сигарета – тогда судебный пристав-исполнитель решил проверить шкаф, открыв который, увидел ноги искомого мужчины", – сообщили в пресс-службе. На омича составили протокол о привлечении к административной ответственности, переданный для рассмотрения в суд, который признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ. Долг перед дочерьми при этом сохранится, а в случае неуплаты на него возбудят уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".
https://ria.ru/20240902/tonnel-1969975664.html
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744154091_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_8bddeead0cd6a24d82b3c10655528797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, россия
Происшествия, Омская область, Россия
Житель Омска прятался в пенопласте, чтобы избежать уплаты алиментов

Житель Омской области прятался под грудой пенопласта, чтобы не платить алименты

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 6 дек - РИА Новости. Житель Омской области во время визита судебного пристава прятался в груде пенопласта и в шкафу, чтобы избежать уплаты алиментов, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.
Безработный 39-летний житель поселка Новоомского Омской области долго не платил алиментов на своих маленьких дочерей. У него образовался крупный долг. Мужчина всячески избегал встреч с судебными приставами. В итоге они решили прийти к нему сами. Когда приставы пришли к нему домой, двери им открыла его мать и сказала, что сына нет дома. Тем не менее, сотрудники прошли во двор дома и заметили шевеление в куче строительного мусора. Под грудой пенопласта прятался должник.
"В другом случае должностных лиц встретила 90-летняя бабушка должника, которая набирала во дворе уголь для растопки печи, и сообщила, что внук находится в доме. Осмотрев комнаты, сотрудник органа принудительного исполнения заметил, что в спальне, где ночует должник, на полу в пепельнице лежит тлеющая сигарета – тогда судебный пристав-исполнитель решил проверить шкаф, открыв который, увидел ноги искомого мужчины", – сообщили в пресс-службе.
На омича составили протокол о привлечении к административной ответственности, переданный для рассмотрения в суд, который признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ. Долг перед дочерьми при этом сохранится, а в случае неуплаты на него возбудят уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".
Сотрудник службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Жительница Пермского края прорыла под землей потайной вход в дом
2 сентября, 13:48
 
ПроисшествияОмская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала