https://ria.ru/20241206/obstrel-1987627307.html
Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.12.2024
Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки три раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив семь боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T00:45
2024-12-06T00:45
2024-12-06T00:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки три раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив семь боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Три факта вооруженных атак ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Три обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, всего было выпущено семь боеприпасов. В предыдущие сутки было зафиксировано 17 обстрелов.
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив семь боеприпасов