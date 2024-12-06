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Председатель ОБСЕ прокомментировал возможную приостановку членства России
Председатель ОБСЕ прокомментировал возможную приостановку членства России - РИА Новости, 06.12.2024
Председатель ОБСЕ прокомментировал возможную приостановку членства России
Необходимо взаимодействовать со всеми, особенно на фоне бушующих конфликтов, заявил журналистам действующий председатель Организации по безопасности и... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:14
2024-12-06T16:14
2024-12-06T16:40
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ВАЛЛЕТТА (Мальта), 6 дек - РИА Новости. Необходимо взаимодействовать со всеми, особенно на фоне бушующих конфликтов, заявил журналистам действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ян Борг, отвечая на вопрос о возможной приостановке членства России в ОБСЕ.По его словам, если бы Россия перестала входить в ОБСЕ, то организация стала бы "похожей на другие многосторонние форумы, где Россия не участвует"."Легко обсуждать и соглашаться среди друзей и союзников, но в конечном итоге, особенно на фоне бушующих войн, важно взаимодействовать с теми, кто начал эту войну и может остановить ее", - сказал Борг на пресс-конференции в пятницу по итогам Совета министров иностранных дел ОБСЕ.Присутствующий на пресс-конференции новый генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу (Турция), сменивший на этом посту Хельгу Марию Шмид (ФРГ), отказался комментировать этот вопрос."Я был избран генеральным секретарем организации, которая состоит из 57 государств-участников, и у меня нет мандата давать комментарии относительно числа государств-участников", - сказал Синирлиоглу.Совет министров иностранных дел ОБСЕ, который является центральным директивным и руководящим органом организации, проходил на Мальте 5-6 декабря.В мероприятии принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Этот визит стал первой поездкой российского главы МИД в страну Евросоюза с начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987689557.html
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обсе, в мире, россия, турция, ян борг, феридун синирлиоглу, хельга мария шмид, германия, украина
ОБСЕ, В мире, Россия, Турция, Ян Борг, Феридун Синирлиоглу, Хельга Мария Шмид, Германия, Украина
Председатель ОБСЕ прокомментировал возможную приостановку членства России
Глава ОБСЕ Борг отметил важность взаимодействия с Россией на фоне конфликтов