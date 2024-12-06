https://ria.ru/20241206/obrazovanie-1987659922.html

Проректор НИУ ВШЭ рассказала о Стратегии развития образования

Проректор НИУ ВШЭ рассказала о Стратегии развития образования - РИА Новости, 06.12.2024

Проректор НИУ ВШЭ рассказала о Стратегии развития образования

Стратегия развития образования не предполагает отмену репетиторства, в ней будут предложены дополнительные бесплатные варианты развития и улучшения... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T09:50

2024-12-06T09:50

2024-12-06T09:50

общество

россия

татьяна васильева (актриса)

дмитрий чернышенко

высшая школа экономики (вшэ)

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Стратегия развития образования не предполагает отмену репетиторства, в ней будут предложены дополнительные бесплатные варианты развития и улучшения образовательных результатов школьников, сообщила РИА Новости проректор НИУ ВШЭ, руководитель рабочей группы "Общее образование" по подготовке Стратегии Татьяна Васильева. "Разработчиками стратегии не рассматриваются варианты отмены или запрета уже имеющихся сейчас онлайн-школ, вузовских курсов, работы репетиторов. Стратегия предложит дополнительные бесплатные для семей варианты развития и улучшения образовательных результатов школьников", - сказала Васильева. В четверг на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в рамках готовящейся Стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 репетиторство планируют заменить бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов. Зампред правительства отметил, что для реализации Стратегии созданы 14 рабочих групп, вовлечены около 500 экспертов. По словам Васильевой, в марте Стратегия будет представлена общественности, а сейчас для всех заинтересованных в развитии образования есть возможность направить свои предложения для рассмотрения через портал "Госуслуги", там открыт соответствующий опрос. "Эксперты внимательно относятся ко всем предложениям общественности, вопрос о репетиторах, озвученный накануне руководителем исполкома ОНФ на совещании у президента обсуждается при разработке стратегии", - заключила эксперт.

https://ria.ru/20241129/ege-1986465966.html

https://ria.ru/20241205/obrazovanie-1987487899.html

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общество, россия, татьяна васильева (актриса), дмитрий чернышенко, высшая школа экономики (вшэ), общероссийский народный фронт