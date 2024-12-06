https://ria.ru/20241206/novgorod-1987786649.html

В Нижнем Новгороде школьник избил учителя истории

В Нижнем Новгороде школьник избил учителя истории - РИА Новости, 06.12.2024

В Нижнем Новгороде школьник избил учителя истории

Школьник избил учителя истории во время урока в Нижнем Новгороде, сообщила региональная трудовая инспекция. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:44

2024-12-06T17:44

2024-12-06T17:59

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Школьник избил учителя истории во время урока в Нижнем Новгороде, сообщила региональная трудовая инспекция. "По предварительной информации, 5 декабря около 10:20 во время урока ученик избил учителя истории школы № 144 в Автозаводском районе. Пострадавший работник самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга и ссадины лица", — говорится в заявлении.Гострудинспекция уточняет все обстоятельства произошедшего. Ожидается медицинское заключение о степени тяжести полученных педагогом травм.В свою очередь, в управлении образования администрации Автозаводского района сообщили РИА Новости, что избивший учителя восьмиклассник регулярно нарушает дисциплину и оскорбляет педагогов. Для того чтобы обуздать буйного ученика, администрация школы регулярно "проводит беседы при директоре в присутствии матери на тему уважительного отношения к педагогам, недопустимости пропусков уроков, использования ненормативной лексики".Как рассказали агентству в региональном управлении МВД, в полицию поступило заявление от пострадавшего учителя, проводится проверка.

https://ria.ru/20240913/krym-1972494265.html

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происшествия, нижний новгород, нижегородская область