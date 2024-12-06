Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде школьник избил учителя истории - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 06.12.2024 (обновлено: 17:59 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/novgorod-1987786649.html
В Нижнем Новгороде школьник избил учителя истории
В Нижнем Новгороде школьник избил учителя истории - РИА Новости, 06.12.2024
В Нижнем Новгороде школьник избил учителя истории
Школьник избил учителя истории во время урока в Нижнем Новгороде, сообщила региональная трудовая инспекция. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:44
2024-12-06T17:59
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Школьник избил учителя истории во время урока в Нижнем Новгороде, сообщила региональная трудовая инспекция. &quot;По предварительной информации, 5 декабря около 10:20 во время урока ученик избил учителя истории школы № 144 в Автозаводском районе. Пострадавший работник самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга и ссадины лица&quot;, — говорится в заявлении.Гострудинспекция уточняет все обстоятельства произошедшего. Ожидается медицинское заключение о степени тяжести полученных педагогом травм.В свою очередь, в управлении образования администрации Автозаводского района сообщили РИА Новости, что избивший учителя восьмиклассник регулярно нарушает дисциплину и оскорбляет педагогов. Для того чтобы обуздать буйного ученика, администрация школы регулярно "проводит беседы при директоре в присутствии матери на тему уважительного отношения к педагогам, недопустимости пропусков уроков, использования ненормативной лексики".Как рассказали агентству в региональном управлении МВД, в полицию поступило заявление от пострадавшего учителя, проводится проверка.
https://ria.ru/20240913/krym-1972494265.html
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде школьник избил учителя истории

Школьник, предположительно, избил учителя истории на уроке в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Школьник избил учителя истории во время урока в Нижнем Новгороде, сообщила региональная трудовая инспекция.
«

"По предварительной информации, 5 декабря около 10:20 во время урока ученик избил учителя истории школы № 144 в Автозаводском районе. Пострадавший работник самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга и ссадины лица", — говорится в заявлении.

Гострудинспекция уточняет все обстоятельства произошедшего. Ожидается медицинское заключение о степени тяжести полученных педагогом травм.
В свою очередь, в управлении образования администрации Автозаводского района сообщили РИА Новости, что избивший учителя восьмиклассник регулярно нарушает дисциплину и оскорбляет педагогов. Для того чтобы обуздать буйного ученика, администрация школы регулярно "проводит беседы при директоре в присутствии матери на тему уважительного отношения к педагогам, недопустимости пропусков уроков, использования ненормативной лексики".
Как рассказали агентству в региональном управлении МВД, в полицию поступило заявление от пострадавшего учителя, проводится проверка.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
СК проверяет сообщения о том, что школьник избил учителя смартфоном в Крыму
13 сентября, 13:12
 
ПроисшествияНижний НовгородНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала