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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы - РИА Новости, 06.12.2024
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07:58 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/noch-1987647465.html
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы - РИА Новости, 06.12.2024
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура воздуха на базовой метеостанции столицы опускалась до минус 6,5 градуса, сообщил ведущий... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T07:58
2024-12-06T07:58
общество
москва
строгино
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура воздуха на базовой метеостанции столицы опускалась до минус 6,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы. В Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, минимальная температура воздуха опускалась до минус 6,5 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем у прошлого морозного лидера – дня вчерашнего. На других метеостанция столицы минимум составил от минус 6,2 градуса в Тушино, Строгино и на Балчуге до минус 6,9 градуса в Бутово", - написал Леус в Telegram-канале. Синоптик отметил, что на территории Подмосковья самой тёплой точкой стал Ново-Иерусалим, там было минус 5,9 градуса, а холоднее всего было в Черустях – там минимум составил минус 11,8 градуса. "Таким образом, пятница станет самым холодным днём нынешней недели. Но на этом запасы холода у декабря заканчиваются, и уже сегодня в регионе местами, сбивая морозы, пройдёт небольшой снег, а днём в воскресенье показания термометров приблизятся к нулевой отметке, а в понедельник и преодолеют её", - уточнил Леус.
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общество, москва, строгино, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Строгино, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Леус: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкХрам Преображения Господня в районе Тушино в Москве
Храм Преображения Господня в районе Тушино в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Храм Преображения Господня в районе Тушино в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура воздуха на базовой метеостанции столицы опускалась до минус 6,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы. В Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, минимальная температура воздуха опускалась до минус 6,5 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем у прошлого морозного лидера – дня вчерашнего. На других метеостанция столицы минимум составил от минус 6,2 градуса в Тушино, Строгино и на Балчуге до минус 6,9 градуса в Бутово", - написал Леус в Telegram-канале.
Синоптик отметил, что на территории Подмосковья самой тёплой точкой стал Ново-Иерусалим, там было минус 5,9 градуса, а холоднее всего было в Черустях – там минимум составил минус 11,8 градуса.
"Таким образом, пятница станет самым холодным днём нынешней недели. Но на этом запасы холода у декабря заканчиваются, и уже сегодня в регионе местами, сбивая морозы, пройдёт небольшой снег, а днём в воскресенье показания термометров приблизятся к нулевой отметке, а в понедельник и преодолеют её", - уточнил Леус.
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ОбществоМоскваСтрогиноМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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