Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Леус: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкХрам Преображения Господня в районе Тушино в Москве
Храм Преображения Господня в районе Тушино в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура воздуха на базовой метеостанции столицы опускалась до минус 6,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы. В Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, минимальная температура воздуха опускалась до минус 6,5 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем у прошлого морозного лидера – дня вчерашнего. На других метеостанция столицы минимум составил от минус 6,2 градуса в Тушино, Строгино и на Балчуге до минус 6,9 градуса в Бутово", - написал Леус в Telegram-канале.
Синоптик отметил, что на территории Подмосковья самой тёплой точкой стал Ново-Иерусалим, там было минус 5,9 градуса, а холоднее всего было в Черустях – там минимум составил минус 11,8 градуса.
"Таким образом, пятница станет самым холодным днём нынешней недели. Но на этом запасы холода у декабря заканчиваются, и уже сегодня в регионе местами, сбивая морозы, пройдёт небольшой снег, а днём в воскресенье показания термометров приблизятся к нулевой отметке, а в понедельник и преодолеют её", - уточнил Леус.
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11 октября, 11:13