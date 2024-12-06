https://ria.ru/20241206/nikolaev-1987820640.html

Айсен Николаев: креативные индустрии развивают человеческий капитал Якутии

Айсен Николаев: креативные индустрии развивают человеческий капитал Якутии - РИА Новости, 06.12.2024

Айсен Николаев: креативные индустрии развивают человеческий капитал Якутии

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев принял участие в презентации стратегических планов развития креативной экономики регионов России, организованной... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T20:13

2024-12-06T20:13

2024-12-06T20:13

республика саха (якутия)

поддержка бизнеса

экономика

технологии

якутск

дальний восток

россия

айсен николаев

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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев принял участие в презентации стратегических планов развития креативной экономики регионов России, организованной Агентством стратегических инициатив. Свои подходы к путям и методам обеспечения роста вклада креативных индустрий в ВВП до 6% к 2030 году представили 20 регионов, в их числе - Республика Саха (Якутия), которая занимает лидирующие позиции в развитии "не сырьевой" экономики. Своим видением развития креативных индустрий и межрегионального сотрудничества на их основе Айсен Николаев поделился с РИА Новости. – Айсен Сергеевич, какую роль играют креативные индустрии в развитии региона? – Мы с 2018 года сделали осознанную ставку на креативные индустрии, так как уверены в том, что именно их поддержка – это наиболее правильный подход к развитию человеческого капитала, его максимально эффективной реализации. Понятно, что Якутия известна и в России, и во всем мире своими природными богатствами. Вместе с тем, мы понимаем, что регионы должны развиваться не только за счет сырьевой экономики, но и за счет других отраслей, которые способны приносить высокую добавленную стоимость. В том числе, конечно же, это креативные индустрии. В республике сейчас в них занято порядка 48 тысяч человек. Теперь перед нами стоит задача довести этот показатель до 70 тысяч к 2030 году. В целом, я считаю, что эта ставка у нас сыграла, и мы сегодня – одни из лидеров креативной экономики страны. Если смотреть в масштабах нашей республики, то на 1 миллион жителей, из которых порядка 600 тысяч активного населения, это очень высокий процент. – Что можно, по-вашему, считать драйверами развития креативной экономики? – Для Якутии мы определили девять направлений, по которым будет развиваться креативная экономика до 2030 года. По каждому из них создан отдельный план. И, конечно, у нас есть нескольких драйверов развития. В первую очередь, это якутское кино, которое широко известно по всему миру. Наша задача сегодня – не просто снимать хорошее кино, мы уже этому научились. У нас в планах - создать в Якутии развитую киноиндустрию. Это задача не менее амбициозная, может быть, даже технологически гораздо более сложная, но я считаю, что у нас есть для этого очень много, начиная от собственного стандарта кинопоказа, который разработан в Якутии. Это проект кинофикации небольших населенных пунктов "Экстра Синема", поддержанный президентом России. Сегодня 73 кинотеатра уже работают по этой технологии и доказывают, что это – абсолютно рабочая и эффективная система. И у нас также есть поручение президента РФ Владимира Путина о строительстве в Якутске кинопавильона полного цикла - мы приступаем к его проектированию. Еще одним из драйверов является также известная, в том числе за рубежом, ИТ-отрасль Якутии. Уже сегодня в ИТ-отрасли Якутии работает больше людей, чем до 2022 года - здесь у нас крепкая основа. С самого начала развития отрасли мы вкладывались в ИТ-образование. У нас дети, можно сказать, уже с детсада начинают получать в этом направлении первые навыки. Система среднего профессионального и высшего образования Якутии предлагает целый ряд специальностей, которые позволяют хорошо себя проявить в ИТ-отрасли. И на эти специальности конкурс у нас – до 10 человек на место. – Есть ли креативным отраслям республики куда расти? – Мы считаем, что горизонт для креативных индустрий практически не ограничен. И что не надо замыкаться только на российском или якутском рынке. Опыт наших компаний показывает, что продукция креативных индустрий отлично подходит для экспорта – нет логистических ограничений. Возможности экспортных рынков реально огромные, но нам надо научиться на них хорошо работать. – Есть ли какие-то совместные проекты с другими регионами? – Я всегда считал, что именно сотрудничество с другими регионами позволяет нам быстрее развиваться не только в кинобизнесе или в ИТ, но и во многих других направлениях. Тот же кинопавильон, который у нас будет строиться, предназначен не только для якутских кинематографистов. Он будет работать на весь Дальний Восток, на Сибирь. Самым ярким примером межрегионального сотрудничества является художественный фильм "Алдан", посвященный памяти героев специальной военной операции – совместный проект Якутии и Запорожской области, который выйдет в прокат в феврале 2025 года. Я уверен, что такие проекты будут возникать и дальше.

якутск

дальний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

поддержка бизнеса , экономика, технологии, якутск, дальний восток, россия, айсен николаев