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Нижегородская область имеет все возможности для адаптации ветеранов СВО - РИА Новости, 06.12.2024
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Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
20:24 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/nikitin-1987821716.html
Нижегородская область имеет все возможности для адаптации ветеранов СВО
Нижегородская область имеет все возможности для адаптации ветеранов СВО - РИА Новости, 06.12.2024
Нижегородская область имеет все возможности для адаптации ветеранов СВО
Нижегородская область имеет все возможности для адаптации и спортивной реабилитации ветеранов СВО, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T20:24
2024-12-06T20:24
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Нижегородская область имеет все возможности для адаптации и спортивной реабилитации ветеранов СВО, заявил глава региона Глеб Никитин. Ветеран спецоперации Сергей Расков обратился к губернатору в ходе прямой линии. Он поблагодарил нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества", который оказал ему помощь и выделил автомобиль на ручном управлении. Нижегородец поинтересовался, где в регионе занимаются адаптацией ветеранов СВО, и отметил, что хотел бы заниматься следж-хоккеем. В ответ губернатор сообщил, что с октября в Дзержинске работает ресурсный центр "Парус" для занятий спортом ветеранов СВО. Среди направлений центра есть и следж-хоккей. Кроме того, сейчас федерация по следж-хоккею Нижегородской области собирает команду из ветеранов спецоперации. "После открытия "Паруса", я считаю, у нас есть абсолютно все возможности для адаптации и спортивной реабилитации ветеранов СВО. Считайте, что вопрос с занятием в секции следж-хоккея уже решен. Я знаю, что по запросам ветеранов создаются индивидуальные секции, которые учитывают их потребности и интересы. Это не только позволяет поддерживать физическую форму, но и способствует социальной адаптации и интеграции ветеранов в общество. Спорт играет важную роль в социализации ветеранов боевых действий", - заключил сказал Никитин. Он напомнил, что предоставлением технических средств реабилитации занимается сектор по делам инвалидов нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества". Для продуктивной работы фонда была создана межведомственная комиссия, которая занимается решением системных вопросов ветеранов СВО и членов их семей. В неё включены все профильные министерства Нижегородской области, в том числе министерство спорта региона. Одним из значимых достижений межведомственной комиссии стало приоритетное предоставление бесплатного доступа к физкультурно-оздоровительным учреждениям Нижегородской области не только ветеранам СВО, но и членам их семей, членам семей погибших участников СВО и семьям действующих военнослужащих. На сегодняшний день за данной льготой обратилось 93 ветерана СВО и 124 члена семьи.
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нижегородская область, глеб никитин, общество
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин, Общество
Нижегородская область имеет все возможности для адаптации ветеранов СВО

Никитин: в Дзержинске открыт ресурсный центр для занятий спортом ветеранов СВО

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетераны СВО
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Нижегородская область имеет все возможности для адаптации и спортивной реабилитации ветеранов СВО, заявил глава региона Глеб Никитин.
Ветеран спецоперации Сергей Расков обратился к губернатору в ходе прямой линии. Он поблагодарил нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества", который оказал ему помощь и выделил автомобиль на ручном управлении. Нижегородец поинтересовался, где в регионе занимаются адаптацией ветеранов СВО, и отметил, что хотел бы заниматься следж-хоккеем.
В ответ губернатор сообщил, что с октября в Дзержинске работает ресурсный центр "Парус" для занятий спортом ветеранов СВО. Среди направлений центра есть и следж-хоккей. Кроме того, сейчас федерация по следж-хоккею Нижегородской области собирает команду из ветеранов спецоперации.
«
"После открытия "Паруса", я считаю, у нас есть абсолютно все возможности для адаптации и спортивной реабилитации ветеранов СВО. Считайте, что вопрос с занятием в секции следж-хоккея уже решен. Я знаю, что по запросам ветеранов создаются индивидуальные секции, которые учитывают их потребности и интересы. Это не только позволяет поддерживать физическую форму, но и способствует социальной адаптации и интеграции ветеранов в общество. Спорт играет важную роль в социализации ветеранов боевых действий", - заключил сказал Никитин.
Он напомнил, что предоставлением технических средств реабилитации занимается сектор по делам инвалидов нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества". Для продуктивной работы фонда была создана межведомственная комиссия, которая занимается решением системных вопросов ветеранов СВО и членов их семей. В неё включены все профильные министерства Нижегородской области, в том числе министерство спорта региона.
Одним из значимых достижений межведомственной комиссии стало приоритетное предоставление бесплатного доступа к физкультурно-оздоровительным учреждениям Нижегородской области не только ветеранам СВО, но и членам их семей, членам семей погибших участников СВО и семьям действующих военнослужащих. На сегодняшний день за данной льготой обратилось 93 ветерана СВО и 124 члена семьи.
 
Нижегородская областьНижегородская областьГлеб НикитинОбщество
 
 
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