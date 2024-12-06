https://ria.ru/20241206/nauka-1987542990.html

Взгляд из космоса. Ученые нашли новый способ археологической разведки

Взгляд из космоса. Ученые нашли новый способ археологической разведки - РИА Новости, 06.12.2024

Взгляд из космоса. Ученые нашли новый способ археологической разведки

Новый алгоритм поиска археологических объектов с помощью снимков из космоса экспериментально проверили ученые СГУ имени Н. Г. Чернышевского. По словам авторов... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T09:00

2024-12-06T09:00

2024-12-06T11:52

наука

наука

университетская наука

космос - риа наука

россия

саратов

саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского

земля

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149119/04/1491190443_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_38e06d09c62c9d5bf3cb61d9c347f878.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Новый алгоритм поиска археологических объектов с помощью снимков из космоса экспериментально проверили ученые СГУ имени Н. Г. Чернышевского. По словам авторов исследования, новый метод, использующий открытые данные дистанционного зондирования Земли, позволяет выявлять объекты, скрытые современным землепользованием и растительностью, без проведения полевых поисковых работ. Результаты опубликованы в издании "Известия Саратовского университета. Серия науки о Земле".Открытые данные дистанционного зондирования (ДДЗ) Земли космическими миссиями Landsat, Sentinel, WorldView, QuickBird, GeoEye, Maxar содержат огромный объем информации, которая может быть применена для проведения предварительной оценки территории и обнаружения потенциальных памятников архитектуры, например, курганов и других структур, ранее неизвестных науке и при этом плохо выявляемых традиционными методами археологического поиска, рассказали специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ)."Представьте, что вы пытаетесь найти спрятанные под землей археологические объекты, не зная точно, где копать на огромной территории. Человек может видеть невооруженным глазом лишь свет с длиной волны от 380 до 750 нанометров. Мы же можем применить "магическое зрение", которое позволяет увидеть территорию в других, невидимых для человеческого глаза цветах, что позволит найти скрытые подземные структуры или аномалии на, казалось бы, однородных участках", — рассказал один из авторов исследования, доцент кафедры геоморфологии и геоэкологии СГУ Владимир Данилов.По словам ученого, с помощью современных спутниковых данных и учета цифровой модели рельефа можно находить признаки наличия скрытых сооружений или поселений, которые проявляются в изменении характера растительных условий и даже ландшафта, что позволяет значительно сузить радиус поиска археологических объектов.Использование ДДЗ совместно с традиционными методами, по предварительным оценкам авторов работы, может повысить эффективность обнаружения памятников. Исследователи СГУ считают, что это будет способствовать сохранению объектов культурного наследия, снижая риск их повреждения при хозяйственном освоении территорий.По их словам, данный подход универсален и может быть адаптирован для применения в различных регионах мира, что открывает новые возможности для археологических исследований на глобальном уровне.В исследовании использовались общедоступные спутниковые снимки высокого разрешения, предоставляемые программами Sentinel-2 и Landsat, цифровые модели местности, полученные с помощью радиолокационной съемки (например, данные SRTM, Copernicus, ALOS). Аналитика проводилась с использованием ГИС-технологий для интеграции и обработки ДДЗ методами спектрального анализа.В дальнейшем ученые СГУ планируют расширить функциональные возможности метода с помощью привлечения технологии Хиллшейд (светотеневой отмывки рельефа) и применения алгоритмов машинного обучения, что автоматизирует процесс анализа и повысит эффективность выявления археологических объектов.Исследование согласуется со стратегическими проектами в рамках федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты" и выполняется в рамках государственного задания Минобрнауки России (проект № FSRR-2023-0006).

https://ria.ru/20241119/nauka-1984386075.html

https://ria.ru/20241101/nauka-1981243439.html

https://ria.ru/20241101/nauka-1981243439.html

россия

саратов

земля

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, космос - риа наука, россия, саратов, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , земля, космос, археология, российские инновации