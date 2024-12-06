Рейтинг@Mail.ru
Взгляд из космоса. Ученые нашли новый способ археологической разведки - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 06.12.2024 (обновлено: 11:52 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/nauka-1987542990.html
Взгляд из космоса. Ученые нашли новый способ археологической разведки
Взгляд из космоса. Ученые нашли новый способ археологической разведки - РИА Новости, 06.12.2024
Взгляд из космоса. Ученые нашли новый способ археологической разведки
Новый алгоритм поиска археологических объектов с помощью снимков из космоса экспериментально проверили ученые СГУ имени Н. Г. Чернышевского. По словам авторов... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T09:00
2024-12-06T11:52
наука
наука
университетская наука
космос - риа наука
россия
саратов
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
земля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149119/04/1491190443_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_38e06d09c62c9d5bf3cb61d9c347f878.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Новый алгоритм поиска археологических объектов с помощью снимков из космоса экспериментально проверили ученые СГУ имени Н. Г. Чернышевского. По словам авторов исследования, новый метод, использующий открытые данные дистанционного зондирования Земли, позволяет выявлять объекты, скрытые современным землепользованием и растительностью, без проведения полевых поисковых работ. Результаты опубликованы в издании "Известия Саратовского университета. Серия науки о Земле".Открытые данные дистанционного зондирования (ДДЗ) Земли космическими миссиями Landsat, Sentinel, WorldView, QuickBird, GeoEye, Maxar содержат огромный объем информации, которая может быть применена для проведения предварительной оценки территории и обнаружения потенциальных памятников архитектуры, например, курганов и других структур, ранее неизвестных науке и при этом плохо выявляемых традиционными методами археологического поиска, рассказали специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ)."Представьте, что вы пытаетесь найти спрятанные под землей археологические объекты, не зная точно, где копать на огромной территории. Человек может видеть невооруженным глазом лишь свет с длиной волны от 380 до 750 нанометров. Мы же можем применить "магическое зрение", которое позволяет увидеть территорию в других, невидимых для человеческого глаза цветах, что позволит найти скрытые подземные структуры или аномалии на, казалось бы, однородных участках", — рассказал один из авторов исследования, доцент кафедры геоморфологии и геоэкологии СГУ Владимир Данилов.По словам ученого, с помощью современных спутниковых данных и учета цифровой модели рельефа можно находить признаки наличия скрытых сооружений или поселений, которые проявляются в изменении характера растительных условий и даже ландшафта, что позволяет значительно сузить радиус поиска археологических объектов.Использование ДДЗ совместно с традиционными методами, по предварительным оценкам авторов работы, может повысить эффективность обнаружения памятников. Исследователи СГУ считают, что это будет способствовать сохранению объектов культурного наследия, снижая риск их повреждения при хозяйственном освоении территорий.По их словам, данный подход универсален и может быть адаптирован для применения в различных регионах мира, что открывает новые возможности для археологических исследований на глобальном уровне.В исследовании использовались общедоступные спутниковые снимки высокого разрешения, предоставляемые программами Sentinel-2 и Landsat, цифровые модели местности, полученные с помощью радиолокационной съемки (например, данные SRTM, Copernicus, ALOS). Аналитика проводилась с использованием ГИС-технологий для интеграции и обработки ДДЗ методами спектрального анализа.В дальнейшем ученые СГУ планируют расширить функциональные возможности метода с помощью привлечения технологии Хиллшейд (светотеневой отмывки рельефа) и применения алгоритмов машинного обучения, что автоматизирует процесс анализа и повысит эффективность выявления археологических объектов.Исследование согласуется со стратегическими проектами в рамках федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты" и выполняется в рамках государственного задания Минобрнауки России (проект № FSRR-2023-0006).
https://ria.ru/20241119/nauka-1984386075.html
https://ria.ru/20241101/nauka-1981243439.html
https://ria.ru/20241101/nauka-1981243439.html
россия
саратов
земля
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149119/04/1491190443_67:0:1132:799_1920x0_80_0_0_bab1cb956c1b01b5b5f0d5db9aa4c4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, космос - риа наука, россия, саратов, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , земля, космос, археология, российские инновации
Наука, Наука, Университетская наука, Космос - РИА Наука, Россия, Саратов, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Земля, Космос, Археология, Российские инновации

Взгляд из космоса. Ученые нашли новый способ археологической разведки

© Фото : Shane Kimbrough/NASAВид на Землю
Вид на Землю - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Shane Kimbrough/NASA
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Новый алгоритм поиска археологических объектов с помощью снимков из космоса экспериментально проверили ученые СГУ имени Н. Г. Чернышевского. По словам авторов исследования, новый метод, использующий открытые данные дистанционного зондирования Земли, позволяет выявлять объекты, скрытые современным землепользованием и растительностью, без проведения полевых поисковых работ. Результаты опубликованы в издании "Известия Саратовского университета. Серия науки о Земле".
Открытые данные дистанционного зондирования (ДДЗ) Земли космическими миссиями Landsat, Sentinel, WorldView, QuickBird, GeoEye, Maxar содержат огромный объем информации, которая может быть применена для проведения предварительной оценки территории и обнаружения потенциальных памятников архитектуры, например, курганов и других структур, ранее неизвестных науке и при этом плохо выявляемых традиционными методами археологического поиска, рассказали специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ).
Серьга из золотой пластины с вставками из граната или сердолика - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В России нашли уникальный клад золотых украшений
19 ноября, 03:00
«
"Представьте, что вы пытаетесь найти спрятанные под землей археологические объекты, не зная точно, где копать на огромной территории. Человек может видеть невооруженным глазом лишь свет с длиной волны от 380 до 750 нанометров. Мы же можем применить "магическое зрение", которое позволяет увидеть территорию в других, невидимых для человеческого глаза цветах, что позволит найти скрытые подземные структуры или аномалии на, казалось бы, однородных участках", — рассказал один из авторов исследования, доцент кафедры геоморфологии и геоэкологии СГУ Владимир Данилов.
© Фото предоставлено пресс-службой СГУ имени Н. Г. Чернышевского/Владимир ДаниловПримеры применения мультиспектрального анализа для станции Красавка на основе данных Sentinel-2
Примеры применения мультиспектрального анализа для Станции Красавка на основе данных Sentinel-2 - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой СГУ имени Н. Г. Чернышевского/Владимир Данилов
Примеры применения мультиспектрального анализа для станции Красавка на основе данных Sentinel-2
По словам ученого, с помощью современных спутниковых данных и учета цифровой модели рельефа можно находить признаки наличия скрытых сооружений или поселений, которые проявляются в изменении характера растительных условий и даже ландшафта, что позволяет значительно сузить радиус поиска археологических объектов.
Использование ДДЗ совместно с традиционными методами, по предварительным оценкам авторов работы, может повысить эффективность обнаружения памятников. Исследователи СГУ считают, что это будет способствовать сохранению объектов культурного наследия, снижая риск их повреждения при хозяйственном освоении территорий.
Объект археологического наследия Детинец Орловской крепости - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Археологи подтвердили, что на месте Орла раньше был древнерусский город
1 ноября, 09:00
По их словам, данный подход универсален и может быть адаптирован для применения в различных регионах мира, что открывает новые возможности для археологических исследований на глобальном уровне.
В исследовании использовались общедоступные спутниковые снимки высокого разрешения, предоставляемые программами Sentinel-2 и Landsat, цифровые модели местности, полученные с помощью радиолокационной съемки (например, данные SRTM, Copernicus, ALOS). Аналитика проводилась с использованием ГИС-технологий для интеграции и обработки ДДЗ методами спектрального анализа.
В дальнейшем ученые СГУ планируют расширить функциональные возможности метода с помощью привлечения технологии Хиллшейд (светотеневой отмывки рельефа) и применения алгоритмов машинного обучения, что автоматизирует процесс анализа и повысит эффективность выявления археологических объектов.
Объект археологического наследия Детинец Орловской крепости - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Археологи подтвердили, что на месте Орла раньше был древнерусский город
1 ноября, 09:00
Исследование согласуется со стратегическими проектами в рамках федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты" и выполняется в рамках государственного задания Минобрнауки России (проект № FSRR-2023-0006).
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаКосмос - РИА НаукаРоссияСаратовСаратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. ЧернышевскогоЗемляКосмосАрхеологияРоссийские инновации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала