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"Россети" проведут работы по развитию электросетей Москвы в 2025 г - РИА Новости, 09.12.2024
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11:31 06.12.2024 (обновлено: 18:41 09.12.2024)
https://ria.ru/20241206/moskvy-1988246430.html
"Россети" проведут работы по развитию электросетей Москвы в 2025 г
"Россети" проведут работы по развитию электросетей Москвы в 2025 г - РИА Новости, 09.12.2024
"Россети" проведут работы по развитию электросетей Москвы в 2025 г
"Россети" планируют в 2025 году провести проектно-изыскательные работы в рамках развития сетевого комплекса Москвы и Московской области для покрытия... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-06T11:31
2024-12-09T18:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
россия
москва
московская область (подмосковье)
сергей цивилев
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
нововоронежская аэс
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Россети" планируют в 2025 году провести проектно-изыскательные работы в рамках развития сетевого комплекса Москвы и Московской области для покрытия прогнозируемого энергодефицита, после чего будет определен объем необходимых финансовых вложений, сообщили РИА Новости в компании. "В сетевом комплексе планируются мероприятия для покрытия прогнозируемого энергодефицита в Московском регионе. Их объем и стоимость будут определены по результатам проектно-изыскательных работ, которые предполагается начать в следующем году", - сказали в компании. В минувшую среду глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев утвердил схему и программу развития электроэнергетических систем РФ на 2025-2030 годы. В ней предполагается, что для исключения непокрываемого дефицита электроэнергии и мощности в московской энергосистеме должны быть построены две ЛЭП переменного тока 750 кВ "Грибово - Москва" и "Курская АЭС - Москва" в 2030 году, а также реконструированы и построены объекты электросетевого хозяйства 220-500 кВ в период с 2025 по 2030 год. Дополнительно для покрытия потребления мощности на период до 2036 года предусматривается строительство одной ЛЭП постоянного тока от Нововоронежской АЭС в 2032 году. В утвержденной программе указывается со ссылкой на решения по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака, что также необходимо обеспечить строительство четырех энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 - по два на каждой - и одного энергоблока на 450 МВт на Каширской ГРЭС.
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россия, москва, московская область (подмосковье), сергей цивилев, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), нововоронежская аэс
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Цивилев, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Нововоронежская АЭС
"Россети" проведут работы по развитию электросетей Москвы в 2025 г

По развитию электросетей Москвы будут проведены проектно-изыскательные работы

© "Россети Московский регион"Сотрудники компании "Россети"
Сотрудники компании Россети - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© "Россети Московский регион"
Сотрудники компании "Россети". Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Россети" планируют в 2025 году провести проектно-изыскательные работы в рамках развития сетевого комплекса Москвы и Московской области для покрытия прогнозируемого энергодефицита, после чего будет определен объем необходимых финансовых вложений, сообщили РИА Новости в компании.
"В сетевом комплексе планируются мероприятия для покрытия прогнозируемого энергодефицита в Московском регионе. Их объем и стоимость будут определены по результатам проектно-изыскательных работ, которые предполагается начать в следующем году", - сказали в компании.
В минувшую среду глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев утвердил схему и программу развития электроэнергетических систем РФ на 2025-2030 годы. В ней предполагается, что для исключения непокрываемого дефицита электроэнергии и мощности в московской энергосистеме должны быть построены две ЛЭП переменного тока 750 кВ "Грибово - Москва" и "Курская АЭС - Москва" в 2030 году, а также реконструированы и построены объекты электросетевого хозяйства 220-500 кВ в период с 2025 по 2030 год.
Дополнительно для покрытия потребления мощности на период до 2036 года предусматривается строительство одной ЛЭП постоянного тока от Нововоронежской АЭС в 2032 году. В утвержденной программе указывается со ссылкой на решения по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака, что также необходимо обеспечить строительство четырех энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 - по два на каждой - и одного энергоблока на 450 МВт на Каширской ГРЭС.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Более 40 новостроек обеспечили электроэнергией в этом году в Москве
4 декабря, 15:20
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Сергей ЦивилевАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Нововоронежская АЭС
 
 
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