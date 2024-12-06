https://ria.ru/20241206/moskvy-1988246430.html

"Россети" проведут работы по развитию электросетей Москвы в 2025 г

"Россети" проведут работы по развитию электросетей Москвы в 2025 г - РИА Новости, 09.12.2024

"Россети" проведут работы по развитию электросетей Москвы в 2025 г

"Россети" планируют в 2025 году провести проектно-изыскательные работы в рамках развития сетевого комплекса Москвы и Московской области для покрытия... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-06T11:31

2024-12-06T11:31

2024-12-09T18:41

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московская область (подмосковье)

сергей цивилев

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

нововоронежская аэс

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Россети" планируют в 2025 году провести проектно-изыскательные работы в рамках развития сетевого комплекса Москвы и Московской области для покрытия прогнозируемого энергодефицита, после чего будет определен объем необходимых финансовых вложений, сообщили РИА Новости в компании. "В сетевом комплексе планируются мероприятия для покрытия прогнозируемого энергодефицита в Московском регионе. Их объем и стоимость будут определены по результатам проектно-изыскательных работ, которые предполагается начать в следующем году", - сказали в компании. В минувшую среду глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев утвердил схему и программу развития электроэнергетических систем РФ на 2025-2030 годы. В ней предполагается, что для исключения непокрываемого дефицита электроэнергии и мощности в московской энергосистеме должны быть построены две ЛЭП переменного тока 750 кВ "Грибово - Москва" и "Курская АЭС - Москва" в 2030 году, а также реконструированы и построены объекты электросетевого хозяйства 220-500 кВ в период с 2025 по 2030 год. Дополнительно для покрытия потребления мощности на период до 2036 года предусматривается строительство одной ЛЭП постоянного тока от Нововоронежской АЭС в 2032 году. В утвержденной программе указывается со ссылкой на решения по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака, что также необходимо обеспечить строительство четырех энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 - по два на каждой - и одного энергоблока на 450 МВт на Каширской ГРЭС.

https://ria.ru/20241204/biryukov-1987359008.html

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россия, москва, московская область (подмосковье), сергей цивилев, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), нововоронежская аэс