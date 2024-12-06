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В Москве не будут запускать новогодние фейерверки - РИА Новости, 06.12.2024
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08:21 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/moskva-1987648644.html
В Москве не будут запускать новогодние фейерверки
В Москве не будут запускать новогодние фейерверки - РИА Новости, 06.12.2024
В Москве не будут запускать новогодние фейерверки
Запускать новогодние фейерверки в российской столице в этом году не планируется, сообщил РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T08:21
2024-12-06T08:21
общество
москва
сергей собянин
новый год
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Запускать новогодние фейерверки в российской столице в этом году не планируется, сообщил РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Нет, не планируется", - сказал Собянин. Аналогичное решение в столице было принято и в 2023 году накануне Нового года и Рождества. Также от запуска новогодних фейерверков Москва воздержалась в 2022 году, такое решение было принято после голосования в "Активном гражданине", где свое мнение высказали около 300 тысяч человек.
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общество, москва, сергей собянин, новый год
Общество, Москва, Сергей Собянин, Новый год
В Москве не будут запускать новогодние фейерверки

Собянин заявил, что в Москве не будут запускать новогодние фейерверки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Запускать новогодние фейерверки в российской столице в этом году не планируется, сообщил РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Нет, не планируется", - сказал Собянин.
Аналогичное решение в столице было принято и в 2023 году накануне Нового года и Рождества. Также от запуска новогодних фейерверков Москва воздержалась в 2022 году, такое решение было принято после голосования в "Активном гражданине", где свое мнение высказали около 300 тысяч человек.
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