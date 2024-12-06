https://ria.ru/20241206/moskva-1987648644.html

В Москве не будут запускать новогодние фейерверки

В Москве не будут запускать новогодние фейерверки - РИА Новости, 06.12.2024

В Москве не будут запускать новогодние фейерверки

Запускать новогодние фейерверки в российской столице в этом году не планируется, сообщил РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T08:21

2024-12-06T08:21

2024-12-06T08:21

общество

москва

сергей собянин

новый год

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Запускать новогодние фейерверки в российской столице в этом году не планируется, сообщил РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Нет, не планируется", - сказал Собянин. Аналогичное решение в столице было принято и в 2023 году накануне Нового года и Рождества. Также от запуска новогодних фейерверков Москва воздержалась в 2022 году, такое решение было принято после голосования в "Активном гражданине", где свое мнение высказали около 300 тысяч человек.

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москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, сергей собянин, новый год