https://ria.ru/20241206/moskva-1987648644.html
В Москве не будут запускать новогодние фейерверки
В Москве не будут запускать новогодние фейерверки - РИА Новости, 06.12.2024
В Москве не будут запускать новогодние фейерверки
Запускать новогодние фейерверки в российской столице в этом году не планируется, сообщил РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T08:21
2024-12-06T08:21
2024-12-06T08:21
общество
москва
сергей собянин
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986801464_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_78703d4c95c1eb508812d9e270fbce61.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Запускать новогодние фейерверки в российской столице в этом году не планируется, сообщил РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Нет, не планируется", - сказал Собянин. Аналогичное решение в столице было принято и в 2023 году накануне Нового года и Рождества. Также от запуска новогодних фейерверков Москва воздержалась в 2022 году, такое решение было принято после голосования в "Активном гражданине", где свое мнение высказали около 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20241205/megamarket-1987501150.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986801464_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_8624cfe0ec17f23029b4a733c6e3870c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, новый год
Общество, Москва, Сергей Собянин, Новый год
В Москве не будут запускать новогодние фейерверки
Собянин заявил, что в Москве не будут запускать новогодние фейерверки