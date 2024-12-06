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Мосгорсуд признал законным приговор экс-вице-президенту ОКР Алешину - РИА Новости, 06.12.2024
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04:04 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/mosgorsud-1987640147.html
Мосгорсуд признал законным приговор экс-вице-президенту ОКР Алешину
Мосгорсуд признал законным приговор экс-вице-президенту ОКР Алешину - РИА Новости, 06.12.2024
Мосгорсуд признал законным приговор экс-вице-президенту ОКР Алешину
Мосгорсуд признал законным приговор бывшему вице-президенту Олимпийского комитета России (ОКР), экс-заместителю министра спорта РФ Геннадию Алешину, получившему РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T04:04
2024-12-06T04:04
происшествия
справки
россия
ссср
геннадий алешин
александр кравцов
московский городской суд
олимпийский комитет россии (окр)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор бывшему вице-президенту Олимпийского комитета России (ОКР), экс-заместителю министра спорта РФ Геннадию Алешину, получившему условный срок за растрату 14 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. Вину бывший чиновник не признал. Ранее Замоскворецкий суд столицы назначил Алешину и четверым его предполагаемым соучастникам условные сроки. С этим не согласились как защита, настаивавшая на оправдании, так и прокурор, потребовавший отправить их всех в колонию на восемь лет. Прокурор посчитал приговор "чрезмерно мягким". "Суд первой инстанции не мотивировал должным образом назначение условного осуждения... наказание является несправедливым и несоразмерным содеянному", - сказано в апелляционном представлении. Единственным фигурантом, получившим реальный срок, стал экс-глава Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Александр Кравцов. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы. Мосгорсуд отклонил доводы обеих сторон процесса. "Приговор оставить без изменения", - сказано в решении суда. Теперь он считается вступившим в законную силу. По версии следствия, Кравцов начислял зарплату фиктивным сотрудникам, всего было переведено около 14 миллионов рублей в период с 1 января 2015 года по конец 2017 года. Кравцов, Алешин и еще четыре фигуранта обвинялись по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), максимальная санкция которой - 10 лет лишения свободы. Алешин был первым вице-президентом ОКР с 1995 по 2005 год, с 2005 по 2010 год занимал должность вице-президента организации. Пост замминистра спорта, туризма и молодежной политики Алешин занимал с 2008 по 2010 год. С апреля 2010 года был председателем комитета ЮНЕСКО по борьбе с допингом, возглавлял Федерацию плавания СССР (1990-1992) и Всероссийскую федерацию плавания (1992-2006).
https://ria.ru/20240721/magomedov--1961064607.html
https://ria.ru/20240903/eks-ministr-1970120643.html
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происшествия, справки, россия, ссср, геннадий алешин, александр кравцов, московский городской суд, олимпийский комитет россии (окр), юнеско
Происшествия, Справки, Россия, СССР, Геннадий Алешин, Александр Кравцов, Московский городской суд, Олимпийский комитет России (ОКР), ЮНЕСКО
Мосгорсуд признал законным приговор экс-вице-президенту ОКР Алешину

Мосгорсуд признал законным приговор экс-вице-президенту ОКР Геннадию Алешину

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГеннадий Алешин
Геннадий Алешин - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Геннадий Алешин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор бывшему вице-президенту Олимпийского комитета России (ОКР), экс-заместителю министра спорта РФ Геннадию Алешину, получившему условный срок за растрату 14 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Вину бывший чиновник не признал. Ранее Замоскворецкий суд столицы назначил Алешину и четверым его предполагаемым соучастникам условные сроки. С этим не согласились как защита, настаивавшая на оправдании, так и прокурор, потребовавший отправить их всех в колонию на восемь лет.
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Прокурор посчитал приговор "чрезмерно мягким".
"Суд первой инстанции не мотивировал должным образом назначение условного осуждения... наказание является несправедливым и несоразмерным содеянному", - сказано в апелляционном представлении.
Единственным фигурантом, получившим реальный срок, стал экс-глава Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Александр Кравцов. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы.
Мосгорсуд отклонил доводы обеих сторон процесса.
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3 сентября, 04:08
"Приговор оставить без изменения", - сказано в решении суда. Теперь он считается вступившим в законную силу.
По версии следствия, Кравцов начислял зарплату фиктивным сотрудникам, всего было переведено около 14 миллионов рублей в период с 1 января 2015 года по конец 2017 года. Кравцов, Алешин и еще четыре фигуранта обвинялись по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), максимальная санкция которой - 10 лет лишения свободы.
Алешин был первым вице-президентом ОКР с 1995 по 2005 год, с 2005 по 2010 год занимал должность вице-президента организации. Пост замминистра спорта, туризма и молодежной политики Алешин занимал с 2008 по 2010 год. С апреля 2010 года был председателем комитета ЮНЕСКО по борьбе с допингом, возглавлял Федерацию плавания СССР (1990-1992) и Всероссийскую федерацию плавания (1992-2006).
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