https://ria.ru/20241206/mosgorsud-1987640147.html

Мосгорсуд признал законным приговор экс-вице-президенту ОКР Алешину

Мосгорсуд признал законным приговор экс-вице-президенту ОКР Алешину - РИА Новости, 06.12.2024

Мосгорсуд признал законным приговор экс-вице-президенту ОКР Алешину

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему вице-президенту Олимпийского комитета России (ОКР), экс-заместителю министра спорта РФ Геннадию Алешину, получившему РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T04:04

2024-12-06T04:04

2024-12-06T04:04

происшествия

справки

россия

ссср

геннадий алешин

александр кравцов

московский городской суд

олимпийский комитет россии (окр)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор бывшему вице-президенту Олимпийского комитета России (ОКР), экс-заместителю министра спорта РФ Геннадию Алешину, получившему условный срок за растрату 14 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. Вину бывший чиновник не признал. Ранее Замоскворецкий суд столицы назначил Алешину и четверым его предполагаемым соучастникам условные сроки. С этим не согласились как защита, настаивавшая на оправдании, так и прокурор, потребовавший отправить их всех в колонию на восемь лет. Прокурор посчитал приговор "чрезмерно мягким". "Суд первой инстанции не мотивировал должным образом назначение условного осуждения... наказание является несправедливым и несоразмерным содеянному", - сказано в апелляционном представлении. Единственным фигурантом, получившим реальный срок, стал экс-глава Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Александр Кравцов. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы. Мосгорсуд отклонил доводы обеих сторон процесса. "Приговор оставить без изменения", - сказано в решении суда. Теперь он считается вступившим в законную силу. По версии следствия, Кравцов начислял зарплату фиктивным сотрудникам, всего было переведено около 14 миллионов рублей в период с 1 января 2015 года по конец 2017 года. Кравцов, Алешин и еще четыре фигуранта обвинялись по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), максимальная санкция которой - 10 лет лишения свободы. Алешин был первым вице-президентом ОКР с 1995 по 2005 год, с 2005 по 2010 год занимал должность вице-президента организации. Пост замминистра спорта, туризма и молодежной политики Алешин занимал с 2008 по 2010 год. С апреля 2010 года был председателем комитета ЮНЕСКО по борьбе с допингом, возглавлял Федерацию плавания СССР (1990-1992) и Всероссийскую федерацию плавания (1992-2006).

https://ria.ru/20240721/magomedov--1961064607.html

https://ria.ru/20240903/eks-ministr-1970120643.html

https://rsport.ria.ru/20240619/khischenie-1953917923.html

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происшествия, справки, россия, ссср, геннадий алешин, александр кравцов, московский городской суд, олимпийский комитет россии (окр), юнеско