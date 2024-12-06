https://ria.ru/20241206/mkb-1987816074.html

МКБ взыскал с Euroclear Bank более 125 миллионов долларов

МКБ взыскал с Euroclear Bank более 125 миллионов долларов - РИА Новости, 06.12.2024

МКБ взыскал с Euroclear Bank более 125 миллионов долларов

Арбитражный суд города Москвы по иску ПАО "Московский кредитный банк" взыскал с бельгийского Euroclear Bank более 125,1 миллиона долларов, около 6 миллионов... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:38

2024-12-06T19:38

2024-12-06T19:38

экономика

москва

московский кредитный банк

euroclear

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы по иску ПАО "Московский кредитный банк" взыскал с бельгийского Euroclear Bank более 125,1 миллиона долларов, около 6 миллионов евро и около 129 тысяч фунтов стерлингов (в сумме – более 13,6 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Иск был подан в июле. МКБ несколько раз уточнял исковые требования. В результате были заявлены требования о взыскании убытков в виде неполученных доходов в размере сумм погашения ценных бумаг, выплаты купонов по облигациям и дивидендов по акциям, а также процентов за пользование чужими денежными средствами с 24 февраля по 17 июля 2024 года в общем размере около 1,9 миллиарда рублей в пересчете по текущему курсу и процентов за период с 18 июля 2024 года по дату исполнения решения. Суд первой инстанции в пятницу удовлетворил иск частично, отказав истцу во взыскании процентов. Как пояснил представитель МКБ в суде, у банка в Euroclear было два счета, на которых учитывались ценные бумаги, – один напрямую, второй – через Национальный расчетный депозитарий. Из-за санкций бумаги и денежные средства оказались заблокированы, чем нарушаются права МКБ, заявил истец. Ответчик просил иск отклонить, так как доход истцу продолжает начисляться, а "временные ограничения не означают экспроприацию". Он также заявил, что МКБ получит взыскиваемые суммы по механизму президентского указа №665 и уже получил порядка 2,5 миллиона долларов. Как ранее пояснили РИА Новости в пресс-службе МКБ, комментируя предъявление иска, "эти действия направлены на разблокировку замороженных активов". Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД (Национальный расчетный депозитарий). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

https://ria.ru/20240513/euroclear-1945720143.html

https://ria.ru/20240523/isk-1947902127.html

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экономика, москва, московский кредитный банк, euroclear