https://ria.ru/20241206/minyust-1987810409.html

Минюст лишил "Международную лигу трезвости и здоровья" госрегистрации

Минюст лишил "Международную лигу трезвости и здоровья" госрегистрации - РИА Новости, 06.12.2024

Минюст лишил "Международную лигу трезвости и здоровья" госрегистрации

Тушинский суд Москвы удовлетворил иск министерства юстиции РФ о прекращении деятельности Союза общественных объединений "Международная лига трезвости и... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T18:59

2024-12-06T18:59

2024-12-06T18:59

москва

министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Тушинский суд Москвы удовлетворил иск министерства юстиции РФ о прекращении деятельности Союза общественных объединений "Международная лига трезвости и здоровья" и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Союз общественных объединений "Международная лига трезвости и здоровья" прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица… исключить сведения о нем из Единого государственно реестра юридических лиц", - огласил решение судья. Как ранее рассказал РИА Новости информированный источник, причиной для подачи иска ведомством стало то, что "лига" на протяжении нескольких лет не сдавала отчетность о своей деятельности, "не реагируя на внесудебные меры", пояснил собеседник агентства. В судебном заседании участвовал представитель Минюста, представитель ответчика не явился. Суд согласился с доводами ведомства в административном исковом заявлении о прекращении деятельности данной некоммерческой организации и удовлетворил его.

https://ria.ru/20241205/minyust-1987523921.html

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москва

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москва, министерство юстиции рф (минюст россии), россия