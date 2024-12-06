https://ria.ru/20241206/minyust-1987810409.html
Минюст лишил "Международную лигу трезвости и здоровья" госрегистрации
Минюст лишил "Международную лигу трезвости и здоровья" госрегистрации - РИА Новости, 06.12.2024
Минюст лишил "Международную лигу трезвости и здоровья" госрегистрации
Тушинский суд Москвы удовлетворил иск министерства юстиции РФ о прекращении деятельности Союза общественных объединений "Международная лига трезвости и... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:59
2024-12-06T18:59
2024-12-06T18:59
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Тушинский суд Москвы удовлетворил иск министерства юстиции РФ о прекращении деятельности Союза общественных объединений "Международная лига трезвости и здоровья" и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Союз общественных объединений "Международная лига трезвости и здоровья" прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица… исключить сведения о нем из Единого государственно реестра юридических лиц", - огласил решение судья. Как ранее рассказал РИА Новости информированный источник, причиной для подачи иска ведомством стало то, что "лига" на протяжении нескольких лет не сдавала отчетность о своей деятельности, "не реагируя на внесудебные меры", пояснил собеседник агентства. В судебном заседании участвовал представитель Минюста, представитель ответчика не явился. Суд согласился с доводами ведомства в административном исковом заявлении о прекращении деятельности данной некоммерческой организации и удовлетворил его.
https://ria.ru/20241205/minyust-1987523921.html
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москва, министерство юстиции рф (минюст россии), россия
Москва, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Россия
Минюст лишил "Международную лигу трезвости и здоровья" госрегистрации
Суд в Москве исключил "Международную лигу трезвости и здоровья" из госреестра
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Тушинский суд Москвы удовлетворил иск министерства юстиции РФ о прекращении деятельности Союза общественных объединений "Международная лига трезвости и здоровья" и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Союз общественных объединений "Международная лига трезвости и здоровья" прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица… исключить сведения о нем из Единого государственно реестра юридических лиц", - огласил решение судья.
Как ранее рассказал РИА Новости информированный источник, причиной для подачи иска ведомством стало то, что "лига" на протяжении нескольких лет не сдавала отчетность о своей деятельности, "не реагируя на внесудебные меры", пояснил собеседник агентства.
В судебном заседании участвовал представитель Минюста, представитель ответчика не явился. Суд согласился с доводами ведомства в административном исковом заявлении о прекращении деятельности данной некоммерческой организации и удовлетворил его.