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Миляев возложил цветы к Вечному огню в честь Дня обороны Тулы - РИА Новости, 06.12.2024
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
18:09 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/milyaev-1987793309.html
Миляев возложил цветы к Вечному огню в честь Дня обороны Тулы
Миляев возложил цветы к Вечному огню в честь Дня обороны Тулы - РИА Новости, 06.12.2024
Миляев возложил цветы к Вечному огню в честь Дня обороны Тулы
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в пятницу возложил цветы к Вечному огню на площади Победы в честь Дня обороны Тулы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:09
2024-12-06T18:09
тульская область
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тульская область
россия
дмитрий миляев
совет федерации рф
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в пятницу возложил цветы к Вечному огню на площади Победы в честь Дня обороны Тулы, сообщает пресс-служба регионального правительства. В мероприятии также приняли участие главный федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Александр Стариков, представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, члены регионального правительства, руководители правоохранительных органов, военнослужащие 154 отдельного Преображенского полка и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, суворовцы, кадеты и юнармейцы. Они возложили цветы к Вечному огню. Память защитников Тулы почтили минутой молчания. Губернатор возложил цветы к стеле городу-герою Тула и памятнику "Солдат и рабочий". Церемония возложения прошла в рамках "Марафона Победы", старт которому был дан в годовщину обороны Тулы 5 декабря. Марафон продлится до 9 мая, а программа будет включать еженедельные ключевые мероприятия и акции. "Марафон Победы" инициирован губернатором Дмитрием Миляевым в рамках подготовки к празднованию Дня Победы.
https://ria.ru/20241205/urok-1987610178.html
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тула, тульская область, россия, дмитрий миляев, совет федерации рф
Тульская область, Тула, Тульская область, Россия, Дмитрий Миляев, Совет Федерации РФ
Миляев возложил цветы к Вечному огню в честь Дня обороны Тулы

Губернатор Миляев возложил цветы к Вечному огню в честь Дня обороны Тулы

© Фото : пресс-служба Администрации города ТулыГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : пресс-служба Администрации города Тулы
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в пятницу возложил цветы к Вечному огню на площади Победы в честь Дня обороны Тулы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В мероприятии также приняли участие главный федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Александр Стариков, представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, члены регионального правительства, руководители правоохранительных органов, военнослужащие 154 отдельного Преображенского полка и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, суворовцы, кадеты и юнармейцы.
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Они возложили цветы к Вечному огню.
Память защитников Тулы почтили минутой молчания.
Губернатор возложил цветы к стеле городу-герою Тула и памятнику "Солдат и рабочий".
Церемония возложения прошла в рамках "Марафона Победы", старт которому был дан в годовщину обороны Тулы 5 декабря. Марафон продлится до 9 мая, а программа будет включать еженедельные ключевые мероприятия и акции. "Марафон Победы" инициирован губернатором Дмитрием Миляевым в рамках подготовки к празднованию Дня Победы.
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Тульская областьТулаТульская областьРоссияДмитрий МиляевСовет Федерации РФ
 
 
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