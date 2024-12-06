Миляев возложил цветы к Вечному огню в честь Дня обороны Тулы
Губернатор Миляев возложил цветы к Вечному огню в честь Дня обороны Тулы
© Фото : пресс-служба Администрации города ТулыГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
© Фото : пресс-служба Администрации города Тулы
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в пятницу возложил цветы к Вечному огню на площади Победы в честь Дня обороны Тулы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В мероприятии также приняли участие главный федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Александр Стариков, представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, члены регионального правительства, руководители правоохранительных органов, военнослужащие 154 отдельного Преображенского полка и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, суворовцы, кадеты и юнармейцы.
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Они возложили цветы к Вечному огню.
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Губернатор возложил цветы к стеле городу-герою Тула и памятнику "Солдат и рабочий".
Церемония возложения прошла в рамках "Марафона Победы", старт которому был дан в годовщину обороны Тулы 5 декабря. Марафон продлится до 9 мая, а программа будет включать еженедельные ключевые мероприятия и акции. "Марафон Победы" инициирован губернатором Дмитрием Миляевым в рамках подготовки к празднованию Дня Победы.
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