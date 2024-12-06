https://ria.ru/20241206/milyaev-1987793309.html

Миляев возложил цветы к Вечному огню в честь Дня обороны Тулы

Миляев возложил цветы к Вечному огню в честь Дня обороны Тулы - РИА Новости, 06.12.2024

Миляев возложил цветы к Вечному огню в честь Дня обороны Тулы

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в пятницу возложил цветы к Вечному огню на площади Победы в честь Дня обороны Тулы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T18:09

2024-12-06T18:09

2024-12-06T18:09

тульская область

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в пятницу возложил цветы к Вечному огню на площади Победы в честь Дня обороны Тулы, сообщает пресс-служба регионального правительства. В мероприятии также приняли участие главный федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Александр Стариков, представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, члены регионального правительства, руководители правоохранительных органов, военнослужащие 154 отдельного Преображенского полка и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, суворовцы, кадеты и юнармейцы. Они возложили цветы к Вечному огню. Память защитников Тулы почтили минутой молчания. Губернатор возложил цветы к стеле городу-герою Тула и памятнику "Солдат и рабочий". Церемония возложения прошла в рамках "Марафона Победы", старт которому был дан в годовщину обороны Тулы 5 декабря. Марафон продлится до 9 мая, а программа будет включать еженедельные ключевые мероприятия и акции. "Марафон Победы" инициирован губернатором Дмитрием Миляевым в рамках подготовки к празднованию Дня Победы.

https://ria.ru/20241205/urok-1987610178.html

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тула, тульская область, россия, дмитрий миляев, совет федерации рф